وزارة الصحة بغزة: مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهداء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهداء خلال 24 ساعة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وتستضيف تركيا ، اليوم الإثنين ، مجموعة من الدبلوماسيين الكبار بهدف وضع اطار مستقبل لغزة، مع تزايد المخاوف بشأن الهدنة الهشة بشكل متزايد.

و تم اختبار وقف إطلاق النار ، الذي تم التوصل إليه في العاشر من أكتوبر في الحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت عامين، والذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب الضربات الإسرائيلية المستمرة والمزاعم بشن هجمات فلسطينية على جنود إسرائيليين.

وفي مسعى لدفع جهود إعادة الإعمار، دعا وزير الخارجية التركي حقان فيدان نظرائه من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وباكستان وإندونيسيا ، إلى إسطنبول لإجراء محادثات تبدأ حوالي الساعة الثانية بعد الظهر (1100 بتوقيت جرينتش).





