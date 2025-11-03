أسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه المصري الإثنين 3-11-2025

هبطت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري وسجل الدولار تراجعا بقيمة 6 قروش، وانخفض اليورو والجنيه الإسترليني.

ويرصد موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم، الإثنين 3-11-2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر يوم الإثنين 3-11-2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 47.19 جنيه.

سعر البيع: 47.29 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 30.83جنيه.

سعر البيع: 31.03جنيه.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 33.62 جنيه.

سعر البيع: 33.82 جنيها.

أسعار العملات الأوروبية في مصر يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 54.37 جنيه.

سعر البيع: 54.74 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 61.80 جنيه.

سعر البيع: 62.25 جنيه.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 58.60 جنيه.

سعر البيع: 59.03 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 7.28 جنيه.

سعر البيع: 7.33 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 4.96 جنيه.

سعر البيع: 5.01 جنيه.

سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 4.65 جنيه.

سعر البيع: 4.71 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 6.62 جنيه.

سعر البيع: 6.65 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 30.56جنيه.

سعر البيع: 30.77 جنيه.