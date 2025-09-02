الحوثيون: هاجمنا بأربع مسيرات هيئة الأركان الإسرائيلية ومطار بن جوريون وميناء أسدود

أكد الحوثيون، مهاجمة هيئة الأركان الإسرائيلية ومطار بن جوريون وميناء أسدود بأربع مسيرات، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال الحوثيون، إنه تم استهداف سفينة في شمال البحر الأحمر بمسيرتين وصاروخ.

وأضاف الحوثيون:" هاجمنا بمسيرة شركة الكهرباء الإسرائيلية في الخضيرة على ساحل البحر المتوسط".

وفي وقت سابق، صرحت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم إطلاق صاروخين من اليمن باتجاه دولة الاحتلال سقطا دون اعتراض أو تفعيل لصافرات الإنذار.

جاء ذلك في أعقاب الضربة الجوية الإسرائيلية التي طالت العاصمة اليمنية صنعاء في 30 أغسطس 2025، وأسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحوثيين وعدد من أعضاء حكومته وقيادات بارزة في الجماعة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال على صنعاء في اليمن هو هجوم استثنائي وذو أهمية، إذ جرى خلاله استهداف قيادات كبيرة في جماعة الحوثي باليمن.

وشن جيش الاحتلال أكثر من 10 هجمات جوية على صنعاء، بالتزامن مع كلمة زعيم الحوثيين، واستهدف الهجوم منازل يختبئ فيها قيادات حوثية بارزة في صنعاء.