متحدث الصحة: علاج الطوارئ مجاني بالكامل.. وتحذير من الممارسات غير القانونية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن جميع خدمات الرعاية الطبية داخل أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية مجانية بالكامل، وتتحمل الدولة تكاليفها دون أي أعباء على المواطنين.

وشدد عبد الغفار، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، على أن الوزارة ترفض بشكل قاطع أي مطالبات مالية يتم فرضها على المرضى في أقسام الطوارئ، واصفًا ذلك بأنه "ممارسات فردية من ضعاف النفوس".

ودعا المتحدث باسم الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات ابتزاز أو طلب أموال في أقسام الطوارئ، عبر الخط الساخن لوزارة الصحة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وأوضح عبد الغفار أن الحالات غير الطارئة يتم التعامل معها وفقًا للإجراءات الطبية المعتادة، مع الالتزام الكامل بمعايير الرعاية الصحية المعتمدة