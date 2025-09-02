الرئيس العراقي يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم للفلسطينيين أمام العدوان الإسرائيلي

جدد الرئيس العراقي عبدالطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ورفضه التام للعدوان الذي يتعرض له.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي في قصر بغداد رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى البلاد، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).



وشدد رشيد، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً ينهي جميع الانتهاكات ضد الفلسطينيين، ويمنحهم حقوقهم الكاملة في إقامة دولتهم المستقلة.



وأكد أن الانتخابات النيابية العراقية ستجرى في موعدها المقرر في 11 نوفمبر المقبل، مشدداً على ضرورة مشاركة المواطنين الواسعة في الانتخابات واختيار ممثليهم لمجلس النواب.



ونوه إلى أن "الاستقرار الذي ينعم به العراق على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية ساعد في توجيه الجهود نحو الإعمار والبناء، وتطوير وتأهيل البنى التحتية، وتوفير التسهيلات والدعم لمشاريع الاستثمار في مختلف المجالات".



وأكد حرص العراق على بناء علاقات صداقة وتعاون إيجابية مع كافة دول المنطقة والعالم، وبما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ السيادة الوطنية"، معرباً عن "تقديره للجهود التي يبذلها السفراء لتعزيز العلاقات، وتطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين العراق وبلدانهم، وبما يساعد في تعضيد أواصر الصداقة، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



بدورهم، أشاد رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية بـ"أهمية هذه الاجتماعات التي تسهم في توضيح رؤية العراق في عدد من القضايا المحلية والدولية"، متمنين "النجاح للعراق في إجراء الانتخابات المقبلة، وبما يعزز التجربة الديمقراطية ويحقق تطلعات الشعب العراقي".



كما أعرب السفراء عن شكرهم للرئيس العراقي وتقديرهم لحرصه على تمتين علاقات الصداقة والتعاون المشترك.