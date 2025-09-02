قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التأشيرة الموحدة لدول الخليج: خطوة نحو تكامل سياحي واقتصادي
ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص
ما خطة ترامب الجديدة لـ "ريفيرا غزة" و"الصندوق العظيم"؟
الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز
كارثة جبل مرة.. شيخ الأزهر يعزي السودان في الضحايا ويدعو لتقديم الدعم الإنساني
هجوم طعن في فرنسا.. إصابة 5 أشخاص وتحييد المهاجم
متحدث الصحة: علاج الطوارئ مجاني بالكامل.. وتحذير من الممارسات غير القانونية
بتلاوة تخشع لها القلوب.. الشيخ محمود الشحات أنور يفتتح مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة الإدارية الجدد
كراسة شروط أراضى الإسكان المتميز في 9 مدن جديدة وسعر المتر
رئيس الوزراء يستقبل ولي عهد البحرين بمطار القاهرة
المتحدث العسكري للحوثيين: أطلقنا اليوم أربع طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل
95 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم جراء الهجمات الإسرائيلية
أخبار العالم

الرئيس العراقي يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم للفلسطينيين أمام العدوان الإسرائيلي

الرئيس العراقي عبدالطيف جمال رشيد
الرئيس العراقي عبدالطيف جمال رشيد
أ ش أ

جدد الرئيس العراقي عبدالطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ورفضه التام للعدوان الذي يتعرض له.


جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي في قصر بغداد رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى البلاد، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).


وشدد رشيد، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً ينهي جميع الانتهاكات ضد الفلسطينيين، ويمنحهم حقوقهم الكاملة في إقامة دولتهم المستقلة.


وأكد أن الانتخابات النيابية العراقية ستجرى في موعدها المقرر في 11 نوفمبر المقبل، مشدداً على ضرورة مشاركة المواطنين الواسعة في الانتخابات واختيار ممثليهم لمجلس النواب.


ونوه إلى أن "الاستقرار الذي ينعم به العراق على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية ساعد في توجيه الجهود نحو الإعمار والبناء، وتطوير وتأهيل البنى التحتية، وتوفير التسهيلات والدعم لمشاريع الاستثمار في مختلف المجالات".


وأكد حرص العراق على بناء علاقات صداقة وتعاون إيجابية مع كافة دول المنطقة والعالم، وبما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ السيادة الوطنية"، معرباً عن "تقديره للجهود التي يبذلها السفراء لتعزيز العلاقات، وتطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين العراق وبلدانهم، وبما يساعد في تعضيد أواصر الصداقة، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.


بدورهم، أشاد رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية بـ"أهمية هذه الاجتماعات التي تسهم في توضيح رؤية العراق في عدد من القضايا المحلية والدولية"، متمنين "النجاح للعراق في إجراء الانتخابات المقبلة، وبما يعزز التجربة الديمقراطية ويحقق تطلعات الشعب العراقي".


كما أعرب السفراء عن شكرهم للرئيس العراقي وتقديرهم لحرصه على تمتين علاقات الصداقة والتعاون المشترك.

الرئيس العراقي عبدالطيف جمال رشيد داعم للشعب الفلسطيني قصر بغداد البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية

