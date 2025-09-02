عواصف ترابية تضرب مناطق متفرقة في الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، عواصف ترابية، بالإضافة إلى ارتفاع شديد في درجات الحرارة وسط عدم استقرار الطقس وانعدام الرؤية المرورية.



رفع حالة الطوارئ فى الوادى

ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وجرى اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

وحذرت إدارة المرور قائدي السيارات، وطالبتهم بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وخصوصا المسافرين على الطرق السريعة، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية بالشوارع.

وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.