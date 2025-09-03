قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يبحث الإجراءات العاجلة للتعامل مع حالات الطوارئ بمحطات رفع المياه

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم
وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم
أمل مجدى

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع عدد من قيادات الوزارة، الإجراءات العاجلة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع حالات الطوارئ التي تواجه محطات رفع المياه التابعة للمصلحة.

وتم خلال الاجتماع عرض ما اتخذته المصلحة من إجراءات عاجلة للتعامل مع انقطاع التغذية الكهربائية عن محطة القلعة بمحافظة الإسكندرية، حيث تم فورا تحرك فريق الصيانة بالمحطة، واستدعاء مركز الطوارئ والمعامل الهندسية بالإدارة المركزية لمحطات شمال غرب الدلتا للاشتراك في تحديد التلفيات وحصر المطلوب والبدء الفوري في الإصلاحات، وتم حصر قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية المطلوبة وتدبيرها على الفور، والدفع بوحدات ديزل متنقلة لاستخدامها في رفع المياه.

كما قامت ورش المعمل الهندسي بالمحمودية فجرا بتصنيع أجزاء قطع غيار لسرعة إصلاح وتجهيز محرك الوحدة الثانية بالقلعة (1)، كما تم الانتهاء بسرعة من تجهيز محرك القلعة (2)، وتدبير مولد ديزل بالمحطة والمولد لا يزال جاهزا للعمل بالمحطة في حال تكرار هذه الظروف.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات العاجلة، تم الانتهاء من إحلال خطي الكهرباء لمحطتي القلعة 1 و2، وجاري طرح أعمال إعادة تأهيل محركين لمحطة القلعة 1، وجار أيضا إصلاح وعمل عمرات لوحدتي طوارئ بمحطات القلعة.

ووجه الدكتور سويلم بتقديم مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقرير عن حالة المحطة يتضمن حالة التغذية الكهربائية، والحالة الفنية للوحدات والمهمات الكهربائية ووحدات الطوارئ، وحالة الأعمال المدنية، مع إعداد خطة عاجلة خلال أسبوع فيما يخص الإجراءات المطلوبة لرفع كفاءة المحطة، على أن تتضمن الخطة نهو أعمال رفع الكفاءة خلال شهرين من الآن.

ولضمان قدرة أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء على التعامل الفوري والفعال مع أي حالات طوارئ مشابهة في محطات الرفع على مستوى الجمهورية، أكد وزير الري اتخاذ مصلحة الميكانيكا والكهرباء ما يلزم من إجراءات لضمان جاهزية وحدات الطوارئ المتوفرة بمراكز الطوارئ وفي عدد من المحطات التابعة للمصلحة، وتوفير كميات الديزل اللازمة لتشغيل وحدات الطوارئ بشكل فوري عند الضرورة، مع تحديد عدد وحدات الطوارئ المطلوب الدفع بها فورا لدعم المحطات المتوقفة طبقا لحالة المحطة وحالة مناسيب المياه الفعلية.

كما وجه الوزير بقيام كل من مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وقطاع الإدارة الاستراتيجية، بسرعة الانتهاء من إعداد "الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع" خلال أسبوعين من الآن.

كما أكد مواصلة التنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والشركات القابضة التابعة لوزارة الكهرباء؛ لتنفيذ أعمال التغذية والإصلاحات الكهربائية المطلوبة للمحطات فور حدوث أي أعطال، لضمان استمرار تشغيل المحطات على مدار الساعة، مع قيام المصلحة بتحديد المحطات الحرجة ذات الأهمية القصوى والتنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء؛ لضمان ثبات التغذية الكهربائية لهذه المحطات وعدم انقطاعها مستقبلا.

يذكر أنه تم طرح عملية توريد لـ18 وحدة طوارئ كهرباء ثابتة، واستلام 10 وحدات منها بالفعل، على أن يتم استلام باقي الوحدات قريبا.

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم الإجراءات العاجلة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء حالات الطوارئ محطات رفع المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

ترشيحاتنا

أسعار البيض

بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

صورة من الاجتماع

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح

بالصور

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد