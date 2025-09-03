وزير الري يبحث الإجراءات العاجلة للتعامل مع حالات الطوارئ بمحطات رفع المياه

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع عدد من قيادات الوزارة، الإجراءات العاجلة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع حالات الطوارئ التي تواجه محطات رفع المياه التابعة للمصلحة.

وتم خلال الاجتماع عرض ما اتخذته المصلحة من إجراءات عاجلة للتعامل مع انقطاع التغذية الكهربائية عن محطة القلعة بمحافظة الإسكندرية، حيث تم فورا تحرك فريق الصيانة بالمحطة، واستدعاء مركز الطوارئ والمعامل الهندسية بالإدارة المركزية لمحطات شمال غرب الدلتا للاشتراك في تحديد التلفيات وحصر المطلوب والبدء الفوري في الإصلاحات، وتم حصر قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية المطلوبة وتدبيرها على الفور، والدفع بوحدات ديزل متنقلة لاستخدامها في رفع المياه.

كما قامت ورش المعمل الهندسي بالمحمودية فجرا بتصنيع أجزاء قطع غيار لسرعة إصلاح وتجهيز محرك الوحدة الثانية بالقلعة (1)، كما تم الانتهاء بسرعة من تجهيز محرك القلعة (2)، وتدبير مولد ديزل بالمحطة والمولد لا يزال جاهزا للعمل بالمحطة في حال تكرار هذه الظروف.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات العاجلة، تم الانتهاء من إحلال خطي الكهرباء لمحطتي القلعة 1 و2، وجاري طرح أعمال إعادة تأهيل محركين لمحطة القلعة 1، وجار أيضا إصلاح وعمل عمرات لوحدتي طوارئ بمحطات القلعة.

ووجه الدكتور سويلم بتقديم مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقرير عن حالة المحطة يتضمن حالة التغذية الكهربائية، والحالة الفنية للوحدات والمهمات الكهربائية ووحدات الطوارئ، وحالة الأعمال المدنية، مع إعداد خطة عاجلة خلال أسبوع فيما يخص الإجراءات المطلوبة لرفع كفاءة المحطة، على أن تتضمن الخطة نهو أعمال رفع الكفاءة خلال شهرين من الآن.

ولضمان قدرة أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء على التعامل الفوري والفعال مع أي حالات طوارئ مشابهة في محطات الرفع على مستوى الجمهورية، أكد وزير الري اتخاذ مصلحة الميكانيكا والكهرباء ما يلزم من إجراءات لضمان جاهزية وحدات الطوارئ المتوفرة بمراكز الطوارئ وفي عدد من المحطات التابعة للمصلحة، وتوفير كميات الديزل اللازمة لتشغيل وحدات الطوارئ بشكل فوري عند الضرورة، مع تحديد عدد وحدات الطوارئ المطلوب الدفع بها فورا لدعم المحطات المتوقفة طبقا لحالة المحطة وحالة مناسيب المياه الفعلية.

كما وجه الوزير بقيام كل من مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وقطاع الإدارة الاستراتيجية، بسرعة الانتهاء من إعداد "الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع" خلال أسبوعين من الآن.

كما أكد مواصلة التنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والشركات القابضة التابعة لوزارة الكهرباء؛ لتنفيذ أعمال التغذية والإصلاحات الكهربائية المطلوبة للمحطات فور حدوث أي أعطال، لضمان استمرار تشغيل المحطات على مدار الساعة، مع قيام المصلحة بتحديد المحطات الحرجة ذات الأهمية القصوى والتنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء؛ لضمان ثبات التغذية الكهربائية لهذه المحطات وعدم انقطاعها مستقبلا.

يذكر أنه تم طرح عملية توريد لـ18 وحدة طوارئ كهرباء ثابتة، واستلام 10 وحدات منها بالفعل، على أن يتم استلام باقي الوحدات قريبا.