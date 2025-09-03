شاورما فاسدة.. النيابة تحقق في بلاغ الفنانة لقاء سويدان ضد مطعم شهير

تباشر نيابة قصر النيل التحقيق فى واقعة اتهام الفنانة لقاء سويدان، أحد المطاعم بتقديم وجبات لحوم فاسدة، حيث أمرت النيابة بإرسال عينة من اللحوم إلى الجهات المختصة لفحصها وبيان صلاحيتها من عدمه.

وكانت الفنانة لقاء سويدان كشفت عن شرائها ساندوتش شاورما من أحد المطاعم، ولكنها بعد أن تناولت جزء منه لاحظت أن رائحته غير طبيعية وغير مألوفة وعندما أخبرت المسئول فى المطعم بذلك، أصر على أن الوجبة سليمة وصالحة للأكل، لكنها رفضت الاكتفاء بتفسير العامل، وطلبت من أحد المارة فى الشارع أن يفحص الوجبة، لكنه أكد لها أن رائحتها سيئة وصعب تناوله، وأمام إصرار المطعم على الاستمرار فى بيع نفس الوجبة قامت لقاء سويدان بالعودة مرة أخرى إلى مواجهتهم، لكن بعد تجاهل شكواها قررت التوجه إلى قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر رسمى.