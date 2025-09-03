الحكومة النمساوية تعتمد حزمة تحفيز مالي لمواجهة التضخم

وافقت الحكومة النمساوية اليوم /الأربعاء/ على حزمة التحفيز المالي والتي تبلغ قيمتها مليار يورو، منها 600 مليون تم التخطيط لها بالفعل في الميزانية، وسيتم تمويل 400 مليون المتبقية، من بين أمور أخرى، من خلال تخفيضات في الدعم.



جاء ذلك في ختام اجتماع مجلس الوزراء النمساوي الذي استمر يومين في مقر المستشارية في فيينا برئاسة المستشار كريستيان شتوكر ونائبه أندرياس بابلر.



وقال المستشار - في مؤتمر صحفي ختامي اليوم - ستظل الأوقات صعبة في السنوات المقبلة، موضحا أنه في الماضي، كانت المشاكل "تدار بالكثير من المال" ولكن ذلك لم يعد ممكنا لافتا إلى أن "المزيد من المال سيكون جيدا، ولكن إذا لم يكن متاحا، عليك أن تستبدله بالإبداع".



من جانبه ... قال نائب المستشار أندرياس بابلر إن "التضخم المرتفع أزمة حقيقية في البلاد، خاصة ارتفاع أسعار الغذاء ، واخذنا إرثًا ثقيلًا من الماضي".



من جانبها ... قالت وزيرة الخارجية بيت مينل رايسنجر إنه قد يضطر المسؤول أيضًا إلى اتخاذ تدابير لا تحظى بشعبية، ولكن لا مفر .