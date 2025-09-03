القصة الكاملة لأغرب واقعة سرقة بمطروح.. عامل يسرق نمر شرس من السيرك

في واقعة غريبة أقدم عامل يعمل فى سيرك على سرقة نمر أبيض نادر شرس من داخل قفصه من السيرك التابع له بمارينا بمدينة العلمين لبيعه في الإسكندرية.

اختفاء النمر

فوجئ مسئول السيرك صباحا بمنطقة مارينا باختفاء النمر الأبيض من داخل قفصه، وعلى الفور توجهت مدربة الأسود أنوسة كوتة إلى قسم شرطة مارينا للابلاغ عن اختفاء النمر وتحرير محضر بالواقعة.

التعرض للمواطنين

ما زاد من مخاوف مدربة الأسود أنوسة كوتة أن يتسبب النمر الشرس في كارثة تهدد حياة المواطنين، خاصة انها لا تعرف سر اختفاءه هل هرب ام سرق؟

شراسة النمر

وأكدت مدربة الاسود بالسيرك أن النمر من أشرس الحيوانات في السيرك ولا يسمح لأي غريب بالاقتراب من قفصه.

جهود المباحث

كثفت مباحث مطروح برئاسة المقدم هاشم أبو غزالة رئيس مباحث قسم مارينا من جهودها لكشف لغز اختفاء النمر خاصة ما يمثله هذا الاختفاء من خطورة كبيرة تهدد المواطنين .

عامل السيرك

ألقت مباحث قسم مارينا القبض على عامل السيرك والتى بينت التحريات أنه المتهم بسرقة النمر لبيعه في الإسكندرية.

تفاصيل السرقة

دلت التحريات أن عامل بالسيرك والذى يعمل لديها لأكثر من 8 سنوات استغل معرفته بالمكان وتوقيت نوم المسؤولين عن الأمن وقام بسرقة النمر بعد الاتفاق مع أحد الأشخاص فى الإسكندرية.

واستغل العامل رفع كاميرات المراقبة في ذلك الوقت لأغراض الصيانة، ما سهل عليه تنفيذ السرقة.

الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة العلمين حبس عامل السرك المتهم بسرقة نمر أنوسة كوتة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع تحريات المباحث حول الواقعة والعرض على جهات التحقيق.