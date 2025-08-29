قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
8 ملايين طن.. إجراءات عاجلة من الحكومة لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان
الكرملين: عملية التفاوض بشأن أوكرانيا غير نشطة الآن
الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة النادرة
آخرها زيارة بن زايد للقاهرة| رسائل ثقة إماراتية تعزز الشراكة الاقتصادية وتفتح آفاق استثمارية جديدة لمصر
هتاخد شقة أو محل.. شروط تخصيص الوحدات البديلة بالإيجار القديم
تسريع مشروعات 3 قطاعات حيوية.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات حاسمة للحكومة
وراء كل تأخير ستر.. خطيب المسجد النبوي: ربَّ حرمانٍ فيه نجاة والرضا سرّ السعادة
خطيب مسجد العلي العظيم: على المسلم أن يكون هينا لينا في التعليقات بالسوشيال ميديا
الوطنية للانتخابات تتسلم نتائج الإعادة بمجلس الشيوخ.. والنتيجة4 سبتمبر
أحمد شوبير ينعي وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالأهلي
جيش الاحتلال يعلن العثور على جثة المحتجز في غزة إيلان فايس
أزمة استدعاء فورد تتوسع أكثر من 314 ألف سيارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مطروح تستقبل 50 مشاركًا بمعسكر يلا كامب الفوج الأول في شاطئ الغرام

معسكر يالا كامب يشاطئ الغرام
معسكر يالا كامب يشاطئ الغرام
ايمن محمود

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بمطروح صباح اليوم الجمعة المشاركين بمعسكر يلا كامب الذي تنظمه وزارة الشباب الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

تحت إشراف الدكتور عمرو حداد رئيس الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضة والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية والدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

وأشار « رفاعي » بأن المعسكر ينفذ المعسكر بمدينه مرسى مطروح شاطئ الغرام و تم اقامة المخيمات من قبل المشاركين، مشيرا إلى أن يتضمن برنامج المعسكر، بعض المحاضرات عن كيفية نصب الخيام للنشاط الرياضي و كروس فيت، كرة طائرة شاطئية، كرة قدم، ، وألعاب ترفيهية، بالإضافة إلي زياره لمعالم مدينه مرسى مطروح ورحله للمشاركين باليخت علي شواطئ مطروح و ، حفلات سمر، جلسات يوجا.

بالإضافة إلى تنفيذ جوالات حره ب مدينه مرسى مطروح وبعض الأنشطة الخلوية، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما بتنفيذ العديد من الأنشطة للشباب والفتيات خلال موسم الصيف السياحي.

وذلك  تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح و الدكتور وليد رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح خلال الفترة من 29 اغسطس الى 1 سبتمبر 2025 وبإشراف لجنة من الدكتوره نجلاء البلشي وكيل المديريه للرياضه و إدارة الرياضة ، ومحمد انور مدير إدارة الرياضه و الكابتن رضا الششتاوي منسق المشروع بمحافظه مطروح .

من ناحية ارخى وفى وقت سابق شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الاحتفالية التي أقامتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لخريجى كليات الأكاديمية فرع العلمين الجديدة هذا العام بحضور المهندس علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف فتحى وزير السياحة والآثار،المهندس عبد السلام حُميد وزير النقل اليمنى، و الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى واللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع وعمداء وأساتذة كليات الأكاديمية العربية والخريجى وأسرهم بعدد ٣٩١ خريج .

أعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن بالغ سعادته للمشاركة في فرحة خريجى كليات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع العلمين الجديدة ، بعد حلم انتظروه طويلاً و للبدء في مسيرتهم المهنية وتحقيق الذات و أيضا لخدمة مجتمعهم ووطنهم والنهوض به .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الشباب والرياضة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

حديقة حيوان الجيزة

بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتاح حديقة الحيوان

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

المتهم

الداخلية تكشف حقيقة تحميل سيارة نقل بالكـ لاب النافقة

المتهمون

التحفظ على سيارة نقل قادها صغير بأسيوط

شاكر محظور دلوقتي

مرسيدس وساعة ألماظ وآيفون مطلي بالذهب.. ثروة التيك توكر شاكر محظور

بقوة 700 حصان.. شاهد أحدث سيارة آودي.. صور

آودي
آودي
آودي

ضبط مصنعات لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

أزمة استدعاء فورد تتوسع أكثر من 314 ألف سيارة

فورد
فورد
فورد

عملاق صناعة المكانس الكهربائية تستعد لإطلاق أسرع سيارة في العالم

مكانس وسيارات
مكانس وسيارات
مكانس وسيارات

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

