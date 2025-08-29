مطروح تستقبل 50 مشاركًا بمعسكر يلا كامب الفوج الأول في شاطئ الغرام

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بمطروح صباح اليوم الجمعة المشاركين بمعسكر يلا كامب الذي تنظمه وزارة الشباب الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

تحت إشراف الدكتور عمرو حداد رئيس الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضة والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية والدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

وأشار « رفاعي » بأن المعسكر ينفذ المعسكر بمدينه مرسى مطروح شاطئ الغرام و تم اقامة المخيمات من قبل المشاركين، مشيرا إلى أن يتضمن برنامج المعسكر، بعض المحاضرات عن كيفية نصب الخيام للنشاط الرياضي و كروس فيت، كرة طائرة شاطئية، كرة قدم، ، وألعاب ترفيهية، بالإضافة إلي زياره لمعالم مدينه مرسى مطروح ورحله للمشاركين باليخت علي شواطئ مطروح و ، حفلات سمر، جلسات يوجا.

بالإضافة إلى تنفيذ جوالات حره ب مدينه مرسى مطروح وبعض الأنشطة الخلوية، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما بتنفيذ العديد من الأنشطة للشباب والفتيات خلال موسم الصيف السياحي.

وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح و الدكتور وليد رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح خلال الفترة من 29 اغسطس الى 1 سبتمبر 2025 وبإشراف لجنة من الدكتوره نجلاء البلشي وكيل المديريه للرياضه و إدارة الرياضة ، ومحمد انور مدير إدارة الرياضه و الكابتن رضا الششتاوي منسق المشروع بمحافظه مطروح .

من ناحية ارخى وفى وقت سابق شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الاحتفالية التي أقامتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لخريجى كليات الأكاديمية فرع العلمين الجديدة هذا العام بحضور المهندس علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف فتحى وزير السياحة والآثار،المهندس عبد السلام حُميد وزير النقل اليمنى، و الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى واللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع وعمداء وأساتذة كليات الأكاديمية العربية والخريجى وأسرهم بعدد ٣٩١ خريج .

أعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن بالغ سعادته للمشاركة في فرحة خريجى كليات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع العلمين الجديدة ، بعد حلم انتظروه طويلاً و للبدء في مسيرتهم المهنية وتحقيق الذات و أيضا لخدمة مجتمعهم ووطنهم والنهوض به .