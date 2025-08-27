قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاتصالات: مصر تقدمت باقتراح لإنشاء مجلس وزاري عربي للذكاء الاصطناعى
حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته
التذكرة أقل من 400 جنيه.. موعد افتتاح حديقة الحيوان والأسعار
خلل في بعض المراكز.. تعديلات ريبيرو على تشكيل الأهلي قبل موقعة بيراميدز.. والمستبعدون مفاجأة
400 مليار دولار على المحك.. كيف تؤثر الرسوم الأمريكية على الاقتصاد الهندي؟
1500 طن مساعدات متنوعة في قافلة مصر «زاد العزة» الـ 24 إلى غزة
وزارة الخارجية التركية ترد على نتنياهو حول الإبادة الجماعية للأرمن
شاهد.. الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بعد مباحثات مثمرة (فيديو وصور)
بريق النيل المتلألئ.. ناسا تنشر صورة مذهلة لشريان مصر من الفضاء
أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب.. خاص
ملف أملاك الدولة.. مصير طلبات تقنين وضع اليد بعد القانون الجديد
وظائف جديدة بوزارة التضامن.. الشروط وطريقة التقديم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

غرفة مطروح: افتتاح معرض «أهلا مدارس» بتخفيض 30%

رئيس الغرفة التجارية بمطروح
رئيس الغرفة التجارية بمطروح
ايمن محمود

أعلن مختار جبريل، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، أنه تجري الاستعدادات على قدم وساق لإقامة وافتتاح  معرض “أهلا مدارس” لهذا العام لمدة شهر، تحت إشراف الغرفة ومديرية التموين بالمحافظة، والمقرر الافتتاح خلال الأسبوع المقبل.

وقال جبريل إن ذلك يأتى   فى إطار دور الغرفة التجارية  فى مساندة الدولة لدعم المواطن والتخفيف من الأعباء على الأسر، خاصة الأولى بالرعاية وبمناسبة العام الدراسى الجديد. 

وأضاف أنه من المقرر تقديم المعروضات بنسبة تخفيض حتى 30% وبجودة مضمونه، وتشمل جميع المستلزمات المدرسية من الزى المدرسى والأدوات المكتبية والشنط والملابس والأحذية.

وأوضح مختار حبريل أن  المعارض تمثل فى المناسبات أهمية كبيرة للأسر المصرية، حيث  تمكنهم من الحصول على المنتجات والسلع بأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق الأخرى، ولذلك تحرص الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، على تنظيم وإطلاق معارض «أهلا مدارس» بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وكبرى الشركات المنتجة والمستوردة للمستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية لطرح المنتجات بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

وانتهت وزارة التموين من كل الاستعدادات الخاصة بمعارض “أهلا مدارس” 2025، حيث من المقرر افتتاح المعرض الرئيسى بأرض المعارض بمدينة نصر اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، وتستمر المعارض على مستوى محافظات الجمهورية لمدة شهر.

