غرفة مطروح: افتتاح معرض «أهلا مدارس» بتخفيض 30%

أعلن مختار جبريل، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، أنه تجري الاستعدادات على قدم وساق لإقامة وافتتاح معرض “أهلا مدارس” لهذا العام لمدة شهر، تحت إشراف الغرفة ومديرية التموين بالمحافظة، والمقرر الافتتاح خلال الأسبوع المقبل.

وقال جبريل إن ذلك يأتى فى إطار دور الغرفة التجارية فى مساندة الدولة لدعم المواطن والتخفيف من الأعباء على الأسر، خاصة الأولى بالرعاية وبمناسبة العام الدراسى الجديد.

وأضاف أنه من المقرر تقديم المعروضات بنسبة تخفيض حتى 30% وبجودة مضمونه، وتشمل جميع المستلزمات المدرسية من الزى المدرسى والأدوات المكتبية والشنط والملابس والأحذية.

وأوضح مختار حبريل أن المعارض تمثل فى المناسبات أهمية كبيرة للأسر المصرية، حيث تمكنهم من الحصول على المنتجات والسلع بأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق الأخرى، ولذلك تحرص الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، على تنظيم وإطلاق معارض «أهلا مدارس» بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وكبرى الشركات المنتجة والمستوردة للمستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية لطرح المنتجات بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

وانتهت وزارة التموين من كل الاستعدادات الخاصة بمعارض “أهلا مدارس” 2025، حيث من المقرر افتتاح المعرض الرئيسى بأرض المعارض بمدينة نصر اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، وتستمر المعارض على مستوى محافظات الجمهورية لمدة شهر.