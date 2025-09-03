وكيل وزارة الصحة ببني سويف يتابع تطوير خدمات العناية المركزة

في إطار حرص مديرية الصحة ببني سويف على الارتقاء بمنظومة الرعاية الحرجة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمرضى، عقد الدكتور هاني جميعة – وكيل وزارة الصحة بالمحافظة – اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتورة حنان حسين – مدير إدارة العلاجى، لمناقشة أوضاع الاستشاريين المتعاقدين بوحدات العناية المركزة.

ناقش الاجتماع عددًا من التحديات المرتبطة بآليات التعاقد، والاحتياجات التشغيلية، والسبل الممكنة لتحسين بيئة العمل داخل هذه الوحدات الحيوية. وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات الهامة، أبرزها:

وضع آليات واضحة وشفافة للتعاقد مع استشاريي العناية المركزة بما يضمن الاستمرارية والكفاءة.

تذليل العقبات الإدارية لتسريع الإجراءات وتحقيق الاستجابة السريعة للحالات الحرجة.

توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة.

وأكد الدكتور هاني جميعة خلال الاجتماع أن مصلحة المريض تأتي في المقام الأول، مشددًا على أن تطوير وحدات العناية المركزة وتوفير الكوادر المؤهلة والداعمة لها يُعد أحد الركائز الأساسية في تقديم رعاية صحية متميزة.

وأشار سيادته إلى أن المديرية لن تدخر جهدًا في دعم الكوادر الطبية والاستشاريين، والعمل المستمر على تهيئة الظروف المناسبة التي تمكنهم من أداء مهامهم بأعلى كفاءة ممكنة.