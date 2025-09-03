السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025 /2026

أقامت السفارة البريطانية في القاهرة مساء أمس حفل وداع في مقر إقامة السفير للاحتفال بسفر الدارسين المصريين الحاصلين على منحة تشيفنينج لعام 2025 /2026.

جمع الحدث بين الدارسين الجدد، وخريجي برنامج تشيفنينج، وممثلين عن المجلس الثقافي البريطاني وشركة بي بي مصر، إحدى الجهات الراعية للبرنامج.

هذا العام، حصل 29 دارسًا مصريًا على منحة تشيفنينج الممولة بالكامل لدراسة درجة الماجستير لمدة عام واحد في جامعات بريطانية رائدة. ويمثل هذا الفريق مجموعة متنوعة من التخصصات الأكاديمية والخلفيات الجغرافية، حيث ينتمي الدارسون إلى محافظات المنصورة، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة، المنوفية، سوهاج، القاهرة، والجيزة.

وتشمل مجالات الدراسة: هندسة الطاقة الحرارية والسوائل، الاقتصاد السياسي الدولي، القانون البيئي، بناء السلام والدبلوماسية، ريادة الأعمال، والاقتصادات الناشئة والتنمية الدولية.

كما استقبل الحدث مجموعة من دارسي تشيفنينج الجدد من غزة والسودان المقيمين حاليًا في مصر، مما يعكس النطاق الإقليمي للبرنامج وروحه الشاملة.

وفي كلمته الافتتاحية، هنأ السفير البريطاني مارك برايسون-ريتشاردسون الدارسين وأشاد بقوة الشراكات التعليمية بين المملكة المتحدة ومصر.

كما أعرب عن تقديره لمساهمات شركة بي بي مصر، التي تواصل رعاية منحة تشيفنينج كاملة سنويًا في مجال الطاقة والبيئة. وتضمن الحفل كلمة رئيسية ألقتها الدكتورة شهيرة عبد الشهيد، وهي خريجة متميزة من برنامج تشيفنينج وخبيرة مالية، حيث شاركت الحضور تجربتها الأكاديمية في المملكة المتحدة وتأثيرها على مسيرتها المهنية.

حصلت الدكتورة شهيرة على درجة الماجستير في المالية من جامعة ستراثكلايد والدكتوراه من كلية أستون للأعمال، وتم اختيارها سابقًا من قبل أمانة تشيفنينج كواحدة من النساء الرائدات عالميًا من إفريقيا والشرق الأوسط.

ومن بين خريجي برنامج تشيفنينج البارزين في مصر عدد من الشخصيات المؤثرة التي قدمت إسهامات كبيرة في مجالاتهم، منهم: الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية؛ الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة في مفوضية الاتحاد الإفريقي؛ الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ الدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ وكريم الشناوي، المخرج والمنتج الحائز على عدة جوائز.

تم فتح باب التقديم لمنحة تشيفنينج للعام الأكاديمي القادم، وسيُغلق في 7 أكتوبر 2025. ويُتاح التقديم لجميع المواطنين المصريين الحاصلين على درجة جامعية ولديهم خبرة عملية لا تقل عن سنتين.