حبس سائق استدرج طفلة وتحـ.رش بها داخل توك توك

قررت جهات التحقيق، حبس سائق توك توك 4 أيام لاتهامها بمحاولة إستدراج طفلة وخطفها بالغربية.
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الزعم بقيام قائد مركبة "توك توك" بمحاولة استدراج طفلة وخطفها بالغربية.
بالفحص أمكن تحديد الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو (سن 10)، وتم إستدعائها رفقة والدها (مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) وبسؤاله قرر أنه حال سير نجلته بدائرة المركز محل سكنه قام قائد مركبة "توك توك" بإستدراجها داخل المركبة بزعم مساعدته فى تنظيف المركبة وقام بالتحرش بها.
أمكن تحديد وضبط مركبة التوك توك الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية"وقائدها (سائق– مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.