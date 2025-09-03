جمال الكشكي: كلمة الرئيس السيسي في المولد النبوي عكست عمقًا دينيًا ووطنيًا

علق الكاتب الصحفي جمال الكشكي على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أنها حملت رسائل عميقة تجمع بين البعد الديني والوطني.

وقال الكشكي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، إن الاحتفالية بدت وكأنها «بانوراما دينية» عكست روح المناسبة، مشيرًا إلى أن الرئيس دعا لإحياء القيم الرفيعة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن رسائل الرئيس ركزت على أهمية بناء الإنسان بوصفه الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية، إلى جانب إبراز دور المؤسسات الوطنية في معركة الوعي.

ولفت الكشكي إلى أن الرئيس السيسي شدد على يقظة الدولة وإدراكها الكامل للتحديات التي تواجهها، مؤكدًا أن مصر تتحرك وفق إجراءات مدروسة تعزز استقرارها وقدرتها على مواجهة ما يحاك ضدها.