خبير: مفاعل ديمونا متهالك وقد يهدد المنطقة بتسريب إشعاعي

حذر الدكتور محمد عبود من خطورة مفاعل ديمونا الذي وصف منشآته بأنها "متهالكة"، مشيرًا إلى أن أي استهداف صاروخي له قد يتسبب في كارثة تهدد المنطقة بأكملها نتيجة تسرب إشعاعي محتمل.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن إسرائيل تروج لكون المفاعل مجرد "مصنع نسيج" بينما الحقيقة أنه مفاعل نووي، داعيًا إلى تكاتف دولي من أجل إخلاء المنطقة من الابتزاز النووي الإسرائيلي.

وأكد أن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر تعيش حالة من الخوف والعجز، وأن إبراز صور مفاعل ديمونا جاء في إطار سياسة الردع، محذرًا في الوقت ذاته من أن احتكار إسرائيل للسلاح النووي سيدفع دولًا مجاورة إلى البحث عن بدائل ردع، قد تشمل امتلاك مفاعلات نووية.

وأشار إلى أن مصير الأسرى الإسرائيليين في خطر، لافتًا إلى أن ما يُخطط له حاليًا هو حصار غزة من أجل الوصول إلى صفقة تضمن حياتهم مقابل السيطرة على ما تبقى من القطاع.