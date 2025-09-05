قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة إلى أعماق التاريخ.. كنوز مدينة رومانية غارقة في مياه إيطاليا
وزير الأوقاف يشارك في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين.. السبت
سعر أعلى دولار اليوم 5-9-2025
مأساة في لشبونة.. ارتفاع ضحايا انقلاب قطار جبلي إلى 17 قتيلاً و22 جريحاً
تسريبات تكشف: سجون الاحتلال مكتظة بمعتقلي غزة
مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة
ترمب يوقع أمراً تنفيذياً لإعادة تسمية وزارة الدفاع بـ "وزارة الحرب"
تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة
ناقد رياضي تونسي: الزمالك مطالب بسرعة حل أزمة الجزيري
شجرة عجيبة استظل تحتها النبي وباقية ليومنا هذا.. ما هي وأين توجد؟
الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة باستخدام عصي أو مواد حارقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة باستخدام عصي أو مواد حارقة

الحبس
الحبس
معتز الخصوصي

حدد قانون العقوبات عقوبة البلطجة باستخدام أسلحة أو عصي أو آلات أو مواد حارقة أو كاوية.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

البلطجة أسلحة عصي مواد حارقة قانون العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

تغيير اسم مطار برج العرب

رسميا .. إعلان تغيير اسم مطار برج العرب الدولي إلى مطار الإسكندرية

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

يصل إلى 5800 جنيه| سعر المتر للأراضي المتميزة في 8 مدن جديدة

يصل لـ5800 جنيه| سعر متر الأراضي المتميزة في 8 مدن وكراسة الشروط

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

فيديو

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد