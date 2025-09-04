25 مليون جنيه .. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد محمد السيد

في ظل الأنباء المتداولة حول رغبة محمد السيد، لاعب وسط نادي الزمالك، في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، يواصل مسؤولو النادي محاولاتهم لتجديد عقد اللاعب والحفاظ عليه داخل القلعة البيضاء.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل العرض المقدم للاعب، والذي يشمل تجديد عقده لمدة خمس سنوات مقابل 25 مليون جنيه، وسيحصل محمد السيد على 3 ملايين جنيه في الموسم الأول، على أن تزيد القيمة بمقدار مليون جنيه مع كل موسم جديد.

لم يبدي اللاعب رأيه النهائي بعد، حيث فضل تأجيل الرد على العرض حتي الانتاء من مشاركته مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم، التي تقام خلال الشهر الجاري في تشيلي.

وينتظر الزمالك قرار اللاعب، خاصة في ظل اهتمام بعض الأندية الخارجية بخدماته، وهو ما يضع إدارة النادي في موقف دقيق خلال فترة التعاقدات الحالية.