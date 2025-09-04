في المولد.. أهم الأفلام التي تناولت سيرة سيدنا محمد

في ذكرى مولد خير البرية، محمد رسول الله وخاتم المرسلين ، نسلّط الضوء على أبرز الأعمال السينمائية التي تناولت سيرته العطرة، والتي تُعرض عادة في هذه المناسبة.



ورغم التزام جميع هذه الأعمال بعدم تجسيد شخص النبي التزامًا بالضوابط الشرعية والرقابية، فإنها نجحت في تقديم رسالته وقيمه السامية بأسلوب مؤثر واحترام بالغ.



الرسالة (1976)

من إخراج مصطفى العقاد وبطولة عبد الله غيث، ويعد فيلم "الرسالة" من أهم وأشهر الأفلام التي تناولت بدايات الدعوة الإسلامية.

وقد حرص المخرج على عدم تجسيد النبي محمد، وبدلًا من ذلك، قدم القصة من خلال شخصيات مؤثرة في عصر الرسالة.

الفيلم يعرض بشكل دوري في ذكرى المولد النبوي، ويعتبر مرجعًا سينمائيًا لتاريخ الإسلام المبكر.



هجرة الرسول (1964)

بطولة ماجدة، إيهاب نافع، وسميحة توفيق، ويتناول هذا الفيلم أحداث الهجرة الأولى للمسلمين إلى الحبشة، ويبرز معاناة الصحابة الأوائل، ومواقفهم البطولية في سبيل نشر العقيدة الإسلامية.



فجر الإسلام (1971)

من إخراج صلاح أبو سيف، وبطولة نجوى إبراهيم، محمود مرسي، يوسف شعبان.

يسلط الفيلم الضوء على واقع الجاهلية قبل الإسلام، ويعرض كيف غيّر الإسلام حياة العرب من الظلم والفوضى إلى العدل والنور. يُعد من أبرز الأعمال التي قدّمت تحول المجتمع العربي مع ظهور الإسلام.



الشيماء (1972)

من بطولة سميرة أحمد، أحمد مظهر، أمينة رزق، ويركز الفيلم على قصة "الشيماء"، أخت النبي من الرضاعة، ويعرض من خلالها التحولات الكبرى في المجتمع الإسلامي، خاصة في بدايات الدعوة.



تمثل هذه الأعمال محطات فنية هامة في تقديم السيرة النبوية، وتمثل فرصة للأجيال الجديدة للتعرف على حياة النبي محمد في إطار فني قيم.