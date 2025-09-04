قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
فن وثقافة

تفاصيل القمة الدولية للموسيقى في دبي

القمة الدولية للموسيقى
القمة الدولية للموسيقى
قسم الفن

استعداداً لانطلاق النسخة الثانية من القمة الدولية للموسيقى، التي ستُقام يومي ١٣ و١٤ نوفمبر، أعلنت بيتبورت عن أولى أسماء المشاركين. وتجمع القمة فنانين رواد، ومفكرين ملهمين، وشخصيات بارزة في عالم الموسيقى الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج غني بالجلسات الحوارية والعروض الفنية والعروض الأولى.

يُقدّم فعاليات القمة كلٌّ من الشريك المؤسس للقمة الدولية للموسيقى والمذيع في هيئة الإذاعة البريطانية بيت تونغ، إلى جانب الدي جي والمنتجة والمقدمة السعودية-البريطانية نورية. وتشهد القمة مشاركة النجم العالمي هوغل كمتحدث رئيسي، وأيقونة التكنو اللبنانية-البريطانية نيكول مودابر، والثنائي بيدوين المكوّن من الأردني تامر المالكي والمصري-الأمريكي رامي أبو صعب، إضافة إلى المايسترو المصري مِستي، والنجم اللبناني رولباك، وغيرهم.

كما تعرض خلال القمة، ولأول مرة في المنطقة، أحدث أعمال الثنائي «بايسِب» من أيرلندا الشمالية، فيلم بعنوان «تاكّوك».
وقال بيت تونغ:
"أظهر إطلاق القمة العام الماضي مدى الطاقة والإبداع والطموح في مجتمعنا بمنطقة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا. الموسيقى الإلكترونية في هذه المنطقة تسير في مسار تصاعدي ملهم، سواء على المستوى الإبداعي أو الثقافي أو كسوق ناشئ مليء بفرص النمو والتعاون. أنا متحمس للعودة هذا العام وتقديم فعاليات القمة مع نورية. إن قمة دبي توفر المنصة المثالية لتجسيد قيمنا مع إبراز الموسيقى والمواهب المدهشة المنطلقة من هذه المنطقة."


تعود القمة الدولية للموسيقى – دبي هذا العام لتطرح أبرز القضايا التي ترسم ملامح صناعة الموسيقى عالميًا وإقليميًا. وسيناقش البرنامج ملفات متنوعة تشمل: المشهد الموسيقي في لبنان، دور الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الموسيقي، قضايا الهوية في الشتات، الاستثمار في المبادرات المحلية، صعود المهرجانات المستقلة، وتعريب موسيقى الهاوس، إضافة إلى العلاقة المتزايدة بين الموسيقى وعالم الموضة. 

كما تشهد القمة أيضا إطلاق مبادرة النساء في الموسيقى – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي برنامج إرشادي بالشراكة مع منصة "ليتل بينك بوك" يهدف إلى تمكين المواهب النسائية، وإبراز حضور المرأة في هذا القطاع.

أما قاعة "التمويل والتكنولوجيا"، فستتناول أحدث التطورات  في مجالات التكنولوجيا والويب٣ والألعاب الإلكترونية والاستثمار، مع قسم مخصص للإنتاج الموسيقي تقدمه منصة "بيتبورت كونكت". وسيُكشف عن أسماء المتحدثين في هذه الجلسات قريبًا.
وقالت نورية:
"أنا متحمسة للمشاركة هذا العام إلى جانب بيت تونغ في تقديم فعاليات القمة. فهذه المنطقة تُعد اليوم واحدة من أكثر البيئات إلهامًا في مشهد الموسيقى الإلكترونية، بما تحمله من طاقات إبداعية وفرص للنمو. القمة تمنحنا مساحة للاحتفاء بالفنانين، وإبراز أصوات المنطقة، وبناء روابط حقيقية تسهم في رسم مستقبل ثقافتنا محليًا وعالميًا."
 

القمة الدولية للموسيقى تفاصيل القمة الدولية للموسيقى دبي الموسيقى العربية

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية

مشيخة الطرق الصوفية تنظم حفلا بذكرى المولد النبوي بعد صلاة المغرب

بث مباشر.. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

بث مباشر .. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

الأوقاف تفتتح ١٤ مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

خطة إعمار بيوت الله .. الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا غدًا الجمعة

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

