قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التمثيل التجاري: 14,6% زيادة في الصادرات الغذائية المصرية إلى ألمانيا

التمثيل التجاري
التمثيل التجاري
ولاء عبد الكريم

 نظم المكتب التجاري في برلين برئاسة الوزير المفوض التجاري د. مها زكريا ندوة حول "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الألماني"، في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري لتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، وبالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وذلك استعداداً للمشاركة المصرية المرتقبة في

 معرض أنوجا (Anuga) المقرر عقده بمدينة كولون بألمانيا خلال الفترة من 4 – 8 أكتوبر 2025. وقد استعرض المكتب التجاري خلال الندوة اهم الملامح الخاصة بالسوق الألماني بوجه عام وسوق الصناعات الغذائية بوجه خاص، حيث تم تقديم عرض تفصيلي لعدد من السلع الغذائية الواعدة مثل العصائر، الخضر والفاكهة المجمدة، الأعشاب والتوابل، وصلصة الطماطم. 

كما تم استعراض توصيات المكتب لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الألماني، والتي سجلت نحو 102 مليون يورو في عام 2024 مقابل 89 مليون يورو في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 14,6%. وقد أشاد المكتب بالإنجازات التي حققتها مصر في هذا المجال، حيث احتلت المرتبة الأولى بين مصدري الفراولة المجمدة إلى ألمانيا خلال الفترة من 2021 – 2024، كما تقدمت إلى المرتبة الثانية في صادرات الخرشوف المحفوظ عام 2024 بعد أن كانت في المرتبة الثالثة. 

وأكد المكتب أن ألمانيا تُعد من أهم أسواق الاتحاد الأوروبي للصناعات الغذائية، نظراً لضخامة عدد سكانها وارتفاع مستوى الدخل والمعيشة، مما يخلق طلباً متزايداً على المنتجات الغذائية المتنوعة، كما يتميز السوق الألماني بوجود جاليات متعددة الأصول (تركية، عربية، آسيوية، وشرق أوروبية)، بما يفتح المجال أمام المنتجات المرتبطة بالثقافات المختلفة. 

كما أشار العرض إلى تزايد التوجه الاستهلاكي في ألمانيا نحو المنتجات الصحية والعضوية ذات القيمة الغذائية العالية، مع التأكيد على شدة المنافسة بالسوق الألماني وسيطرة المنتجات الأوروبية في إطار السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. 

وفي ختام الندوة، شدد المكتب على إمكانية تعزيز الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية عبر الارتقاء بجودة المنتج المصر، تأهيل المزيد من المنتجين والمصدرين للتوافق مع متطلبات السوق الأوروبية عامة والألمانية خاصة، وكذا العمل على تمييز المنتج المصري بما يضمن استدامة تواجده وصعوبة استبداله. 

كما أكد المكتب أن معرض أنوجا يمثل فرصة هامة لفتح قنوات للتواصل مع المستوردين الألمان وإبرام تعاقدات تصديرية، مشيراً إلى أنه سيوافي الشركات المصرية بالدراسة التسويقية التفصيلية التي أعدها بهذا الشأن. 

وفي هذا السياق، فقد صرح د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ نحو 5,4 مليار يورو خلال عام 2024 بالمقارنة بنحو 6,8 مليار يورو خلال عام 2023، بينما بلغت الصادرات المصرية نحو 1,5 مليار يورو في عام 2024 مقارنةً بـ 1,4 مليار يورو في عام 2023، مؤكداً أن السوق الألماني لا يزال يتيح المزيد من الفرص أمام الصادرات المصرية لتحقيق معدلات نمو أعلى في المرحلة المقبلة.لى في المرحلة المقبلة.

برلين المفوض التجاري الصناعات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية

مشيخة الطرق الصوفية تنظم حفلا بذكرى المولد النبوي بعد صلاة المغرب

بث مباشر.. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

بث مباشر .. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

الأوقاف تفتتح ١٤ مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

خطة إعمار بيوت الله .. الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا غدًا الجمعة

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد