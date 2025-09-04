حصاد عام.. إنشاء 4 مصانع لتدوير المخلفات وزراعة 357 ألف شجرة بكفر الشيخ

قال اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف البيئة وإدارة المخلفات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحًا أنه تم إنشاء 3 مصانع جديدة لتدوير المخلفات الصلبة في الحامول، دسوق، وكفر الشيخ بطاقة 600 طن يوميًا لكل منها،.

وأشار المحافظ إلى أن هذا ضمن المشروع القومي لتطوير مصرف كتشنر وبتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، بجانب إنشاء مصنع رابع بمطوبس، ضمن خطة شاملة لتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر والتخلص الآمن من المخلفات.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم رفع كفاءة مصانع بيلا وسيدي سالم إلى 300 طن يوميًا، بجانب تخصيص 82 فدانًا لإقامة المدفن الصحي ببلطيم، والتعاقد مع 4 شركات متخصصة في مجال النظافة للعمل بمركز كفرالشيخ كمرحلة أولى، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة ويوفر فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أن المحافظة تجمع يوميًا نحو 2,250 طن من المخلفات يتم نقلها إلى المقالب النهائية ومصانع التدوير، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من نقل مقلب أبو عمر بتكلفة 7 ملايين جنيه، ويجري حاليًا نقل مقلب البكاتوش بقلين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن جهود صيانة وإصلاح 79 معدة متوقفة منذ سنوات بمركزي دسوق ومطوبس كلفت 26.8 مليون جنيه فقط، في حين أن قيمتها السوقية تبلغ نحو 250 مليون جنيه، ما وفر على الدولة 223 مليون جنيه كانت ستنفق على شراء معدات جديدة.

وأشار إلى افتتاح الحملة الميكانيكية المركزية بمدينة دسوق بعد تطوير شامل على مساحة 3,500 متر مربع وبتكلفة 7.9 مليون جنيه، لتضم مبنى إداريًا وورشًا ومخازن ومرافق خدمية، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الحملات الميكانيكية ورفع كفاءة معدات النظافة والطوارئ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة أولت اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات البيئية والتشجير، حيث تم زراعة 357 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، بجانب تطوير مشتل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ لزيادة إنتاجيته من الأشجار المثمرة ونباتات الزينة، وتدشين مبادرة «كفرالشيخ للأخضر» بمراكز كفرالشيخ ودسوق والرياض لزراعة الأشجار المثمرة وتعزيز المساحات الخضراء، مؤكدًا أن الهدف هو تحسين البيئة والارتقاء بالهوية البصرية للمحافظة.