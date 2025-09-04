قصف إسرائيلي يستهدف خيام النازحين في غزة

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، يوسف أبو كويك، أن حصيلة الشهداء لا تزال غير نهائية بسبب تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

استهداف خيام النازحين في جنوب غزة: شهداء وجرحى

في وقت لاحق، أفاد أبو كويك بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين جنوب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين. هؤلاء المصابون تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء، الذي استقبل منذ فجر اليوم حوالي 20 شهيدًا جراء غارات وقصف مكثف.

غارات ليلية عنيفة واستهداف مناطق مأهولة

شهدت الليلة الماضية في غزة أحداثًا عصيبة على المدنيين، حيث استمر القصف على خيام النازحين، خاصة في مناطق مثل "الدوار الإيطالي" و"تل الهوى"، حيث استشهد خمسة مواطنين بينهم أطفال في غارة استهدفت خيمة للنازحين.

قصف واسع على الأحياء السكنية في غزة

مناطق سكنية مثل حي الصبرة وحي الدرج تعرضت لغارات مكثفة استهدفت شققًا سكنية، فيما استمر القصف المدفعي على الأطراف الشرقية للمدينة. كذلك، تواصلت الغارات الجوية على حي التفاح شمال شرق المدينة.

موجات نزوح مستمرة وازدياد معاناة المدنيين

من جهة أخرى، تتواصل موجات النزوح داخل القطاع بسبب القصف المستمر، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة في ظل القصف المكثف وتدمير المنازل.