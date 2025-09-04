قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
توك شو

قصف إسرائيلي يستهدف خيام النازحين في غزة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد  مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، يوسف أبو كويك، أن حصيلة الشهداء لا تزال غير نهائية بسبب تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

استهداف خيام النازحين في جنوب غزة: شهداء وجرحى
في وقت لاحق، أفاد أبو كويك بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين جنوب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين. هؤلاء المصابون تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء، الذي استقبل منذ فجر اليوم حوالي 20 شهيدًا جراء غارات وقصف مكثف.

غارات ليلية عنيفة واستهداف مناطق مأهولة
شهدت الليلة الماضية في غزة أحداثًا عصيبة على المدنيين، حيث استمر القصف على خيام النازحين، خاصة في مناطق مثل "الدوار الإيطالي" و"تل الهوى"، حيث استشهد خمسة مواطنين بينهم أطفال في غارة استهدفت خيمة للنازحين.

قصف واسع على الأحياء السكنية في غزة
مناطق سكنية مثل حي الصبرة وحي الدرج تعرضت لغارات مكثفة استهدفت شققًا سكنية، فيما استمر القصف المدفعي على الأطراف الشرقية للمدينة. كذلك، تواصلت الغارات الجوية على حي التفاح شمال شرق المدينة.

موجات نزوح مستمرة وازدياد معاناة المدنيين
من جهة أخرى، تتواصل موجات النزوح داخل القطاع بسبب القصف المستمر، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة في ظل القصف المكثف وتدمير المنازل.

غزة حصيلة الشهداء قطاع غزة

شذى

ورق السدر المطحون

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

النقرس

