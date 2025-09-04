تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

تضع المخرجة سارة رزيق اللمسات الأخيرة على أولي أعمالها الروائية الطويلة "ولنا في الخيال .. حب؟؟" إستعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي.



ويتم حاليا العمل على مكساج الفيلم مع المهندس محمد صلاح، بينما ينتهي الموسيقار خالد حماد من الموسيقي التصويرية للفيلم، ليتم الإنتهاء من كافة التفاصيل النهائية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم طرح الفيلم في نهاية العام الجاري.



الفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والرومانسية والكوميديا حول أستاذ جامعي إنطوائي يتجنب الإنخراط في أي علاقة مع من حوله إلا في حدود ضيقة، إلي أن يقع في علاقة تحمل الكثير من التناقضات تضعه في مأزق، وصراع مابين عقله وقلبه فهل ينقاد خلف مشاعره غير المتوقعة، أم يقرر إنهاء العلاقة قبل أن تتعقّد؟.



الفيلم من إنتاج ريد ستار لباهو بخش وصفي الدين محمود، وإخراج وتأليف سارة رزيق وبطولته أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة منهم سيف حميدة، فريدة رجب، عفاف مصطفى، بالإضافة إلي ظهور خاص لعدد من صناع السينما والنجوم، وبيشارك في تنفيذ الفيلم مدير التصوير محمد جاد، مهندس الديكور حمزة طه، المونتير أيمن منصور، مصممة الأزياء ليلى ماجد.

