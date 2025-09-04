انفجار جسم غامض في سماء حائل بالسعودية يثير جدلًا واسعًا

شهدت سماء منطقة حائل في المملكة العربية السعودية، مساء أمس، مشهدًا مثيرًا للجدل، بعد تداول مقطع مصوَّر يوثّق لحظة انفجار جسم مضيء غامض.

الفيديو الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي أظهر جسماً أبيض لامعًا يتحرك بسرعة كبيرة قبل أن ينفجر متحولًا إلى كتلة زرقاء مضيئة، ثم يختفي عن الأنظار، ما أثار حالة واسعة من التساؤلات والجدل بين المتابعين.

اللافت أن الظاهرة لم تكن الأولى من نوعها، إذ سبقتها حوادث مشابهة خلال الأشهر الماضية في مناطق مختلفة من المملكة، من بينها مدينة الرس، ما دفع بعض النشطاء إلى اعتبارها ظاهرة متكررة تستدعي التفسير العلمي.

آراء حول الظاهرة

تباينت آراء المتفاعلين حول الظاهرة؛ فبينما رأى بعضهم أنها إشارة غامضة مرتبطة بعلامات آخر الزمان، استند آخرون إلى تفسيرات فلكية وعلمية.

المدوّن السعودي إياد الحمود نقل عن الفلكي الدكتور الزعاق أن ما شاهده الناس يُحتمل أن يكون نتيجة إطلاق صواريخ لنقل أقمار اصطناعية إلى مداراتها في الفضاء، خصوصًا تلك المخصصة لمجالات الاتصالات والإنترنت.

فيما أشار المدوّن ناصر العتيبي إلى أن الجسم قد يكون نيزكًا دخل الغلاف الجوي وانفجر نتيجة احتكاكه، وهو تفسير يتوافق مع ما يُعرف بظاهرة احتراق الأجسام الفضائية.

أما المدوّن ثامر فهد فاعتبر أن المشهد أقرب إلى ما يُعرف بـ"الكرة النارية" (Bolide)، وهي شهب ضخمة تضيء السماء لحظة انفجارها، لافتًا إلى أن أحداثًا مشابهة رُصدت سابقًا نتيجة حطام صاروخي.

من جانبه، أوضح المدوّن نور الدين حافظ أن الظاهرة قد تكون مرتبطة بما يُسمى "وهج الصواريخ" أو السحابة المضيئة الناتجة عن عوادمها، والتي تظهر أحيانًا في أوقات قريبة من الغروب أو الشروق.

في المقابل، ربط آخرون الظاهرة بما ورد في بعض الروايات الدينية حول "النجم ذو الذنب" الذي يُعد من علامات اقتراب يوم القيامة، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا بين المغرّدين الذين انقسموا بين من يراه تفسيرًا رمزيًا، ومن يطالب بتوضيح علمي قاطع.

غموض يثير الفضول

في حين ذهب بعض المراقبين، مثل المدوّن فيجا دارك، إلى القول إن الظاهرة تبدو محصورة في مناطق محددة من شمال وغرب المملكة، ما قد يشير إلى ارتباطها بظروف الغلاف الجوي أو بأنشطة إطلاق صواريخ ودراسات علمية جوية.

ومع غياب أي تأكيد رسمي حتى الآن، يبقى السبب الحقيقي لهذه الأجسام المتوهجة المتفجرة في سماء المملكة غامضًا، ما يزيد من فضول وقلق المتابعين على حد سواء.