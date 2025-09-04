قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ادفع ليه دا كله| مشاجرة بين قهوجي وعامل بالزاوية تختم بنهاية صادمة
مصر والكويت تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية
وزير الرياضة: لا أحد يستطيع تحمل هبوط الأهلي أو الزمالك والدولة تتدخل لحماية الأندية
مصر وفلسطين تبحثان وقف العدوان الإسرائيلي والتنسيق الدولي لدعم الدولة الفلسطينية
طارق شكري: استضافة مصر لاجتماع العشرين تأكيد على الثقة الدولية في الاقتصاد ومكانتها العالمية
مصر تقترب من المونديال الرابع وسط إشادة عالمية قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أبو الغيط: وقف الحرب في السودان ضرورة ملحة.. ولبنان أمام مفترق طرق تاريخي
وفاة إحدى مصابات التسمم الجماعي بـ المنيا بسبب وجبة مطعم
تعرف على آلية دفع الأجور في قانون العمل الجديد.. حماية للعامل عند انتهاء الخدمة
مي كساب تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في فيلم آخر راجل في العالم (فيديو)
القصة الكاملة لسقوط سيدة تدير ناديا صحيا لممارسة الرذيلة في مصر الجديدة
ماجدة خير الله تنتقد تشابه فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع "امرأة زوجي"
توك شو

بعد ارتفاع أسعار شحن السيارات الكهربائية 75% .. نصائح لتقليل استهلاك الطاقة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في خطوة غير متوقعة، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر عن زيادة كبيرة في أسعار شحن السيارات الكهربائية بنسبة 74%.

 هذه الزيادة المثيرة للجدل أثارت ردود فعل واسعة في السوق المصري، حيث يزداد الإقبال على السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ. 

في هذا التقرير، سنتعرف على تداعيات هذه الزيادة وكيفية تقليل استهلاك الطاقة في السيارات الكهربائية من خلال مجموعة من النصائح العملية.

الزيادة المفاجئة في أسعار شحن السيارات الكهربائية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن قرار برفع أسعار الكيلوواط لمحطات شحن السيارات الكهربائية بعد تثبيتها لمدة ثلاث سنوات. 

القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بموجب القرار رقم 101 لسنة 2025، جاء بعد موافقة مجلس الوزراء والجهاز المعني بتنظيم مرفق الكهرباء.

 وبحسب تصريحات وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، فإن القرار يهدف إلى تحقيق توازن في الأسعار ويشجع على توسيع استخدام المركبات الكهربائية، مع ضمان شفافية الأسعار للمستهلكين والمستثمرين.

زيادة بنسبة 74% غير متوقعة

كشف هشام الزيني، رئيس تحرير "الأهرام أوتو"، عن مفاجأة في الزيادة التي وصلت إلى 74%، ما أثار حالة من الاستغراب بين أصحاب السيارات الكهربائية.

 خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، أكد الزيني أن هذه الزيادة تأتي في وقت يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية نموًا ملحوظًا، مع دخول 814 سيارة كهربائية جديدة في السوق المصري خلال شهر يوليو 2025 فقط. 

كما أوضح الزيني أن العدد الإجمالي للسيارات الكهربائية في مصر وصل إلى حوالي 13,500 سيارة.

نصائح لتقليل استهلاك الطاقة وزيادة مدى البطارية

مع ارتفاع تكاليف شحن السيارات الكهربائية، أصبح من الضروري أن يتبع أصحاب هذه المركبات بعض النصائح التي تساعد في تقليل استهلاك الطاقة وزيادة مدى البطارية. وفيما يلي مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها:

1. القيادة الذكية

أسلوب القيادة له تأثير كبير على استهلاك الطاقة. يجب تجنب التسارع والتوقف المفاجئ والحرص على الحفاظ على سرعة ثابتة قدر الإمكان. كما يمكن استخدام "نظام القيادة الاقتصادية" في معظم السيارات الكهربائية، الذي يساعد على تحسين الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة.

2. تقليل استخدام المكيف والتدفئة

تستهلك أنظمة التكييف والتدفئة في السيارة الكهربائية قدراً كبيراً من الطاقة. لذا، يُنصح باستخدام هذه الأنظمة بحذر، وتفضيل التهوية الطبيعية عندما يكون الطقس مناسبًا. ارتداء ملابس تناسب درجة الحرارة يساعد أيضًا في تقليل الاعتماد على المكيفات والتدفئة.

3. الصيانة الدورية

لضمان أفضل أداء للسيارة، يجب إجراء صيانة دورية تشمل فحص ضغط الإطارات وتأكد من كفاءة نظام الفرامل. أي خلل في السيارة قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وتقليل مدى البطارية.

4. التخطيط المسبق للرحلات

يجب تحديد مسارات الرحلات بعناية لتقليل المسافات المقطوعة واختيار الطرق التي لا تكون مزدحمة. تطبيقات الملاحة الذكية التي توفر مسارات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة يمكن أن تساعد بشكل كبير.

5. تقليل الوزن الزائد

كلما زاد وزن السيارة، زاد استهلاك الطاقة. لذلك، يُنصح بإزالة أي أشياء غير ضرورية من السيارة لتقليل الوزن الزائد وتحسين الكفاءة.

6. استخدام نظام الفرامل المتجدد

تحتوي معظم السيارات الكهربائية على نظام فرامل متجدد يساعد في تحويل الطاقة الناتجة عن عملية الكبح إلى كهرباء تُخزن في البطارية. استخدام هذا النظام بانتظام يساعد في زيادة مدى السيارة.

7. تجنب السرعات العالية

السرعات العالية تزيد من مقاومة الهواء، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة. من الأفضل الالتزام بالسرعات الموصى بها للحفاظ على كفاءة استهلاك الطاقة.

8. الشحن الذكي

من الأفضل شحن السيارة في أوقات انخفاض تكلفة الكهرباء. كما ينبغي تجنب الشحن الكامل المستمر للبطارية، حيث أن ذلك قد يؤثر سلبًا على عمر البطارية.

9. استخدام الوضع الاقتصادي

تتمتع معظم السيارات الكهربائية بوضع اقتصادي يساعد في تقليل استهلاك الطاقة. يمكن استخدام هذا الوضع بشكل منتظم لزيادة مدى البطارية.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقليل استهلاك الطاقة أسعار شحن السيارات الكهربائية

المزيد

