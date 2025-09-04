قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مبدعو مصر يلتقون على أرض الفيروز.. الثقافة تطلق الملتقى الثاني للمبدع الصغير بالعريش الأحد المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

تطلق وزارة الثقافة الملتقى الثاني للمبدع الصغير في الفترة من 7 حتى 11 سبتمبر الجاري بقصر ثقافة العريش، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برنامج "مواهبنا مستقبلنا" الذي يهدف إلى اكتشاف ورعاية ودعم المواهب الصغيرة والشابة في مختلف المجالات الفنية والأدبية.

ويشهد الملتقى في يومه الأول الأحد المقبل في السابعة مساء حفل افتتاح يتضمن فقرات فنية متنوعة لعرض المواهب المتميزة التي تم اكتشافها وتكريم عدد من المبدعين من أبناء سيناء والمحافظات الحدودية، تقديرا لعطائهم وإبداعهم. كما سيتم خلال الحفل الإعلان عن تفاصيل الورش الفنية والأدبية التي تبدأ فعالياتها اعتبارا من اليوم الثاني.

ويعتمد الملتقى على اختيار مجموعة من الموهوبين من مختلف محافظات مصر، ليتيح لهم الالتقاء والتفاعل بمواهبهم المتنوعة والاستفادة من التدريب المكثف في مجالات الفنون المختلفة تحت إشراف نخبة من المدربين المتميزين.

ويشمل التدريب مجالات المسرح، التي تتناول التمثيل والإخراج والأداء الفني، إضافة إلى الموسيقى بما في ذلك العزف والغناء لإبراز الأصوات الواعدة والمواهب الموسيقية، والفنون التشكيلية التي تشمل الرسم والحرف البيئية التي تعكس التراث المصري الأصيل مع التركيز على الملامح السيناوية لتعريف الأجيال الجديدة بالهوية ودورها التاريخي، وكذلك الأدب في مجالات الشعر والقصة القصيرة.

كما تتضمن فعاليات الملتقى اختبارات متخصصة يشرف عليها خبراء ومتخصصون لاختيار أفضل المواهب وصقل مهاراتهم، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل.

ويقام الملتقى على ثلاثة محاور رئيسية لضمان التنوع والتكامل، تشمل الورش الصباحية التي تجمع جميع المشاركين لتجربة جماعية تنمي روح الفريق، والورش التخصصية التي يتم فيها تدريب كل موهوب في مجاله الفني أو الأدبي بدقة وعمق، بالإضافة إلى الفعاليات الميدانية التي تشمل زيارات لأهم معالم المدينة وحفلات فنية وحوارات مفتوحة بين المبدعين والجمهور.

ويصدر عن الملتقى كتاب خاص يوثق أسماء المكرمين من الشخصيات العامة المؤثرة في الحقل الثقافي والفني، إلى جانب أسماء الموهوبين المشاركين، ليكون دليلا على استمرارية دعم المواهب الجديدة.

ويقام الملتقى تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الدكتور مسعود شومان، ومن خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب، والمشرف على برنامج "مواهبنا مستقبلنا" المخرج محمد صابر، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة شمال سيناء.

وزارة الثقافة للمبدع الصغير قصر ثقافة العريش الدكتور أحمد فؤاد هنو اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

خالد الجندي: السنة النبوية وحي من الله لرسوله الكريم

الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية

مشيخة الطرق الصوفية تنظم حفلا بذكرى المولد النبوي بعد صلاة المغرب

بث مباشر.. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

بث مباشر .. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد