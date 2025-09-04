مبدعو مصر يلتقون على أرض الفيروز.. الثقافة تطلق الملتقى الثاني للمبدع الصغير بالعريش الأحد المقبل

تطلق وزارة الثقافة الملتقى الثاني للمبدع الصغير في الفترة من 7 حتى 11 سبتمبر الجاري بقصر ثقافة العريش، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برنامج "مواهبنا مستقبلنا" الذي يهدف إلى اكتشاف ورعاية ودعم المواهب الصغيرة والشابة في مختلف المجالات الفنية والأدبية.

ويشهد الملتقى في يومه الأول الأحد المقبل في السابعة مساء حفل افتتاح يتضمن فقرات فنية متنوعة لعرض المواهب المتميزة التي تم اكتشافها وتكريم عدد من المبدعين من أبناء سيناء والمحافظات الحدودية، تقديرا لعطائهم وإبداعهم. كما سيتم خلال الحفل الإعلان عن تفاصيل الورش الفنية والأدبية التي تبدأ فعالياتها اعتبارا من اليوم الثاني.

ويعتمد الملتقى على اختيار مجموعة من الموهوبين من مختلف محافظات مصر، ليتيح لهم الالتقاء والتفاعل بمواهبهم المتنوعة والاستفادة من التدريب المكثف في مجالات الفنون المختلفة تحت إشراف نخبة من المدربين المتميزين.

ويشمل التدريب مجالات المسرح، التي تتناول التمثيل والإخراج والأداء الفني، إضافة إلى الموسيقى بما في ذلك العزف والغناء لإبراز الأصوات الواعدة والمواهب الموسيقية، والفنون التشكيلية التي تشمل الرسم والحرف البيئية التي تعكس التراث المصري الأصيل مع التركيز على الملامح السيناوية لتعريف الأجيال الجديدة بالهوية ودورها التاريخي، وكذلك الأدب في مجالات الشعر والقصة القصيرة.

كما تتضمن فعاليات الملتقى اختبارات متخصصة يشرف عليها خبراء ومتخصصون لاختيار أفضل المواهب وصقل مهاراتهم، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل.

ويقام الملتقى على ثلاثة محاور رئيسية لضمان التنوع والتكامل، تشمل الورش الصباحية التي تجمع جميع المشاركين لتجربة جماعية تنمي روح الفريق، والورش التخصصية التي يتم فيها تدريب كل موهوب في مجاله الفني أو الأدبي بدقة وعمق، بالإضافة إلى الفعاليات الميدانية التي تشمل زيارات لأهم معالم المدينة وحفلات فنية وحوارات مفتوحة بين المبدعين والجمهور.

ويصدر عن الملتقى كتاب خاص يوثق أسماء المكرمين من الشخصيات العامة المؤثرة في الحقل الثقافي والفني، إلى جانب أسماء الموهوبين المشاركين، ليكون دليلا على استمرارية دعم المواهب الجديدة.

ويقام الملتقى تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الدكتور مسعود شومان، ومن خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب، والمشرف على برنامج "مواهبنا مستقبلنا" المخرج محمد صابر، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة شمال سيناء.