رياضة

حسام حسن يدعم حسن شحاتة في وعكته الصحية

حسن شحاتة
حسن شحاتة
يمنى عبد الظاهر

وجه حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، رسالة دعم ومساندة إلى حسن شحاتة، نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة. 

وكتب الحساب الرسمي لحسام حسن عبر حسابه علي فيس بوك: "نتمني الشفاء العاجل للنجم الكبير كابتن حسن شحاتة".

ويخضع حسن شحاتة نجم الكرة المصرية لمتابعة دورية من الطاقم الطبي المعالج له خلال الساعات القليلة المقبلة بعد إجراء عملية جراحية دقيقة في أحد المستشفيات الخاصة استغرقت 13 ساعة متواصلة وكللت بالنجاح.

 

دعم ممدوح عباس للأسرة وزيارته للمستشفى

وتحدث كريم شحاتة عن المساندة الكبيرة التي تلقاها والده خلال الساعات الماضية، سواء من الجماهير أو من الشخصيات الرياضية، لافتًا بشكل خاص إلى حضور ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، الذي حرص على زيارة المستشفى للاطمئنان على صحة “المعلم”.

وأشاد كريم بالموقف الإنساني لممدوح عباس ونجله أيمن عباس، مؤكدًا أن زيارتهما كان لها تأثير إيجابي كبير على الأسرة، وعكست قيمة حسن شحاتة وحب الوسط الرياضي له. وأضاف أن هذا الدعم يعكس الروح الحقيقية لعائلة الزمالك وتقديرها لرموز الكرة المصرية.

حسام حسن حسن شحاتة الزمالك إجراء عملية جراحية ممدوح عباس

المزيد