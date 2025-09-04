مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السيد محمد علي النفطي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك على هامش أعمال الدورة ١٦٤ لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥.

أكد الوزيران خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر وتونس، وأشادا بما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصالح مشتركة، مشددين على الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

تطرق الجانبان إلى التطورات الإقليمية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شددا على ضرورة الوقف الفوري العدوان الاسرائيلى الغاشم على قطاع غزة وضمان النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واكدا على وحدة الصف العربي في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.