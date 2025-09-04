قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية على هامش الدورة 164 للجامعة العربية.. توافق عربي ودعم للقضايا الإقليمية | صور

وزير الخارجية
وزير الخارجية
علي صالح
  • تعاون استراتيجي.. القاهرة وعمّان تؤكدان عمق العلاقات الأخوية والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات
  • القضية الفلسطينية .. وزير الخارجية يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية
  • رفض الاستيطان.. مصر والأردن يرفضان المخططات الاستيطانية الإسرائيلية والتصريحات بشأن ضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين

     

في إطار انطلاق أعمال الدورة العادية رقم 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عُقدت في القاهرة اليوم الخميس، برز النشاط الدبلوماسي المصري بشكل واضح من خلال سلسلة من اللقاءات المكثفة التي أجراها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع عدد من نظرائه العرب. 

وعكست هذه اللقاءات حرص مصر على تدعيم التوافق العربي إزاء القضايا الإقليمية الراهنة، وترسيخ التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.

الموقف المصري من القضايا الإقليمية

تصدرت القضية الفلسطينية كافة اللقاءات التي أجراها وزير الخارجية، حيث شدد على أن مصر متمسكة بثوابتها التاريخية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

كما أكد رفض القاهرة القاطع لمحاولات التهجير القسري وتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، إلى جانب الممارسات الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية، مشددًا على أن هذه السياسات تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الإقليمي والدولي. 

وفي هذا السياق، أعاد التأكيد على المبادرة المصرية–القطرية المشتركة لوقف إطلاق النار، والمستندة إلى المقترح الأمريكي الخاص، كخطوة ضرورية لوقف نزيف الدم الفلسطيني وإتاحة المجال أمام المساعدات الإنسانية العاجلة.

تعزيز العلاقات الثنائية

على هامش الاجتماعات، التقى الوزير عبد العاطي بعدد من نظرائه العرب، حيث تم الاتفاق على مواصلة تعميق العلاقات الثنائية:

مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، جرى الاتفاق على استثمار الفرص المتاحة لتدشين شراكات اقتصادية واستثمارية جديدة، إلى جانب تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعمل الأفريقي المشترك.

ومع عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، تمت الإشادة بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مع التأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي ومواصلة التنسيق السياسي إزاء التحديات الإقليمية.

كما بحث مع الشيخ عبد الله اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، سبل تطوير العلاقات الثنائية، مؤكدين أهمية وحدة الصف العربي لمواجهة الأزمات الراهنة، وعلى رأسها الوضع في غزة.

دعم فلسطين والشرعية الدولية

وفي لقائه مع الدكتورة فارسين اغابكيان شاهين، وزيرة خارجية فلسطين، ركز عبد العاطي على رفض مصر الكامل للسياسات الإسرائيلية، سواء عبر الاستيطان أو الاعتداءات المتواصلة على غزة. 

وأكد أن مصر ستواصل حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لاسيما في المؤتمر الدولي المزمع عقده في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

كما تناول اللقاء الخطة العربية–الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، حيث استعرض الوزير المصري استعدادات القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

شراكة استراتيجية مع الأردن ولبنان

وخلال اجتماعه مع أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، شدد الوزيران على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وضرورة استمرار الجهود العربية المشتركة لوقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية. 

واتفق الجانبان على رفض كافة أشكال الاستيطان ومخططات ضم الضفة الغربية، مؤكدين أن التمسك بالشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق تسوية عادلة ودائمة.

أما اللقاء مع يوسف رجي، وزير الخارجية اللبناني، فقد تركز على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، والتأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. 

كما أدان عبد العاطي استهداف قوات الاحتلال لمواقع قوات "اليونيفيل" جنوب لبنان، واعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لجهود حفظ السلم.

نشاط دبلوماسي مكثف يعكس الثقل المصري

جاءت هذه اللقاءات المتعددة لتعكس حيوية الدور المصري في الساحة العربية، حيث لم تقتصر على مناقشة القضايا الثنائية فحسب، بل امتدت لتشمل ملفات إقليمية محورية تتعلق بالقضية الفلسطينية، والسودان، وسوريا، ولبنان. 

وأبرزت مواقف الوزير عبد العاطي إصرار القاهرة على أن تكون في طليعة الجهود الرامية إلى استعادة وحدة الموقف العربي، ودعم مسارات الحل السياسي للأزمات، وتجنب الانزلاق إلى دوائر الفوضى.

لقد أكد هذا النشاط الدبلوماسي المكثف أن مصر لا تزال ركيزة أساسية في بناء التوافق العربي، وحلقة وصل بين العواصم العربية، بما يجعلها لاعبًا محوريًا في رسم ملامح المرحلة المقبلة على الصعيدين العربي والإقليمي.

جامعة الدول العربية النشاط الدبلوماسي المصري وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي غزة المبادرة المصرية–القطرية وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية الكويتي نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

ترشيحاتنا

البحر المتوهج

البحر المتوهج.. ظاهرة غامضة حيرت العلماء 4 قرون .. ما التفسير العلمي ؟

أمير عبد الحميد

الأهلي كلمة السر.. لماذا تصدر أمير عبد الحميد الترند؟

الفراخ والبيض

2 جنيه للكيلو.. تراجع أسعار الفراخ وكرتونة البيض في الأسواق اليوم

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد