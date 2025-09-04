مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون المشترك والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، يوم الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، على هامش الدورة ١٦٤ لمجلس جامعة الدول العربية.



واستعرض الوزيران مسار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي ترتكز على روابط تاريخية متجذّرة ورؤية مشتركة إزاء مختلف القضايا، وأعربا عن التطلع لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.