انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة .. والإمارات تتسلم الرئاسة

انطلق اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة في دورته الـ164، بمشاركة واسعة من وزراء الخارجية العرب والوفود الرسمية للدول الأعضاء.

انتقال رئاسة الدورة: الأردن تُسلم والإمارات تتولى القيادة

وقالت شيرين مجدي، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، إن الاجتماع شهد تسليم رئاسة الدورة الحالية من المملكة الأردنية الهاشمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ستتولى قيادة العمل العربي المشترك لمدة ستة أشهر قادمة.

قضايا محورية على جدول الأعمال: القضية الفلسطينية وأوضاع الدول العربية

أوضحت مجدي أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدة قضايا أساسية، أبرزها تطورات القضية الفلسطينية، بما في ذلك سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث آليات دعم إعادة إعمار القطاع. كما سيبحث الوزراء الأوضاع في دول مثل السودان، ليبيا، سوريا، اليمن، والصومال، في ظل الأزمات السياسية والإنسانية التي تمر بها هذه الدول.

التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية

يشمل جدول الأعمال أيضًا مناقشة ملفات التعاون الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إطار رؤية شاملة لتعزيز العمل العربي المشترك في هذه المجالات الحيوية.

حضور دبلوماسي وإعلامي واسع في بداية الاجتماع

مراسلة "إكسترا نيوز" أضافت أن مقر الجامعة العربية يشهد توافد الوفود المشاركة تباعًا، وسط حضور دبلوماسي وإعلامي مكثف، تمهيدًا لانطلاق الاجتماع بشكل رسمي.