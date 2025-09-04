مصر والأردن تؤكدان رفض الاستيطان وتكثيف الجهود لوقف إطلاق النار

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش فعاليات الدورة ١٦٤ لمجلس جامعة الدول العربية يوم الخميس.



أعرب الوزيران عن الاعتزاز بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط مصر والأردن، وأكدا الحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وركز الاجتماع على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك بالضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أكد الوزيران استمرار الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية، وضمان النفاذ العاجل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع.

كما أكد الوزيران على الرفض القاطع للمخططات الاستيطانية غير الشرعية، والممارسات غير القانونية بالضفة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني، وكذا رفض التصريحات الإسرائيلية حول ضم الضفة الغربية واي خطط للتهجير.