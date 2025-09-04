ناجي الشهابي: خطاب السيسي حمل رسائل طمأنة للشعب المصري

علق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال مصر بالمولد النبوي الشريف، مؤكداً أن الرئيس وجه عدة رسائل مهمة، أبرزها طمأنة الشعب المصري بأن الدولة قادرة على مواجهة التحديات، وأنها تُدار بحكمة ورؤية استراتيجية دقيقة، دون التنازل عن أي مبدأ أو قاعدة راسخة تمس حقوقها الوطنية.



وأشار الشهابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن خطاب الرئيس جاء في توقيت بالغ الحساسية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات على مختلف الجبهات، سواء الشرقية في فلسطين، أو الغربية في ليبيا، أو الجنوبية عند السودان، وكذلك في البحر الأحمر، موضحاً أن هذه الأوضاع فتحت الباب أمام بعض المخاوف الشعبية بشأن انعكاسها على الأمن القومي المصري واستقرار الدولة.



وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الرئيس السيسي كان حكيماً وواضحاً حين أكد أن إدارة الدولة المصرية لا تخضع للانفعالات، وإنما تتم بعقلانية وعمق مستمدين من خبراته السابقة في رئاسة المخابرات الحربية ووزارة الدفاع، ومن خلال عمل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الخارجية ذات الخبرات الواسعة، فضلاً عن انعقاد مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الوطني بانتظام لوضع وتنفيذ السياسات المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.



وأوضح الشهابي أن كلمات الرئيس لاقت صدى واسعاً لدى المصريين، الذين استقبلوها بمشاعر حب وامتنان، مشيراً إلى أن خطاب الرئيس عزز شعورهم بالاطمئنان والثقة في مستقبل الوطن، وأكد لهم أن الدولة قادرة على حماية حدودها وصون استقرارها في مواجهة مختلف التحديات.