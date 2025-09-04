محمد موسى: ذكرى المولد النبوي دعوة متجددة للوحدة والتمسك بالقيم النبيلة

حرص الإعلامي محمد موسى على تهنئة الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكداً أن هذه الذكرى العطرة تذكرنا جميعاً بضرورة الاقتداء بسيد الخلق، نبي الرحمة والمغفرة، محمد صلى الله عليه وسلم.



وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن الرسول الكريم كان ينادي الأمة دائماً بالوحدة والتماسك، داعياً في كلمته الشعوب العربية إلى التمسك بروح التوحد والتكاتف خاصة في ظل الظروف الراهنة.



وجدد محمد موسى تهنئته قائلاً: كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، متمنياً الخير لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، وللجيش العظيم، والشرطة، وجميع مؤسسات الدولة، مؤكداً على قوة الشعب المصري وصلابته، ووقوفه دائماً سنداً لقيادته السياسية.