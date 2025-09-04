قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شوبير يعلق على مستقبل النحاس في الأهلي

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق على مستقبل الجهاز الفني المؤقت للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس والذي تم الكشف عنه خلال الساعات الماضية، في حال حسم التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "هل جهاز عماد النحاس ممكن يستمر؟ البعض هيقول لي إزاي يعني يا كابتن يستمر، أنا معنديش إجابة للسؤال بس السؤال الثاني ما هو مصير عادل مصطفى؟، ده راجل كان مستمر مع زد كمدرب لما انت جايبه للنادي الأهلي هل هيستمر مع الأهلي ولا لما ييجي مدرب أجنبي قد لا يستعين به؟، طيب هل الأهلي يتريث أكثر في موضوع المدرب الأجنبي، أنا بطرح بس بعض التساؤلات".

وأوضح شوبير: "بصوا عماد النحاس مستحيل يمشي من النادي راجل جدع والسنة اللي فاتت عمل معاك الواجب وزيادة وكان له دور رئيسي في فوزك ببطولة الدوري الممتاز وبعدين رجعته مدرب مساعد مع ريبيرو".

واضاف شوبير: “طيب هل ده جهاز مؤقت ولا الأهلي عامل حسابه إن ممكن الجهاز ده يكمل، أنا معنديش معلومة خالص ولكن الأهلي عنده لحد يوم 25 نوفمبر هيكون لعب 13 مباراة في الدور الأول وهيكون باقي له 7 مباريات فقط ولو كان ضمن السبعة الكبار هيلعب 7 كمان، يعني هيكون نص الموسم عدى، وده معناه إن الأهلي بيجري عشان يتعاقد مع مدرب أجنبي جيد بسرعة”.

الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأهلي عماد النحاس مدير فني أجنبي عادل مصطفى زد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

