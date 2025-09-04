قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوي الغربي
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط
إيران .. تعيين اللواء علي عبد اللهي قائدًا لمقر "خاتم الأنبياء" المركزي
تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني
تأخر رحلة إيركايرو القادمة من تركيا.. واستياء بين الركاب
وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف بمسجد سيدنا الحسين
واقفة جنبه بتتغزّل فيه| شيرين تفاجئ جمهورها بفيديو غريب مع حسام حبيب
النقل تطلق حملة لمواجهة السلوكيات الخطرة في المترو والقطار الكهربائي
الري: نسبة الإصابة بورد النيل لا تتجاوز 3% من إجمالي المسطحات المائية بمصر
بوتين يصف قرار بكين إلغاء تأشيرات الدخول للروس بـ خطوة بالغة الأهمية
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 4-9-2025
بينها قطرة للعين ودواء للسعال.. هيئة الدواء تحذر من شراء 4 تشغيلات أدوية| تعرف عليها
أول تعليق من يايسله بعد تجديد عقده مع الأهلي السعودي

يمنى عبد الظاهر

علّق الألماني ماتياس يايسله مدرب نادي أهلي جدة، على تجديد عقده مع الفريق السعودي لموسم إضافي بخلاف الموسم المتبقي في عقده ليستمر حتى عام 2027.

وقال يايسله في تصريحات لموقع أهلى جدة عقب إعلان تجديد عقده: "لا أتحمل الانتظار لصناعة المزيد من الذكريات سويًا، وأنا سعيد جداً بتجديد عقدي مع الأهلي، وشكراً لكم جميعاً على دعمكم".

وواصل: "فخور بانتمائي لهذا الكيان العظيم، وأتوجه بالشكر للإدارة والجماهير على ثقتهم ودعمهم المستمر. ما تحقق حتى الآن ليس إلا خطوة أولى، وما زلنا نعمل معاً بروح الفريق الواحد لنواصل حصد البطولات، وتحقيق نجاحات كبيرة في المستقبل".

كان يايسله الذي بدأ مهمته التدريبية مع الأهلي السعودي في عام 2023، قد توج بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي بالموسم الماضي.

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

إنستجرام

إنستجرام يطلق تطبيقه الرسمي لأجهزة الآيباد

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

نيسان تيدا موديل 2010

بـ 400 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

