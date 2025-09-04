أول تعليق من يايسله بعد تجديد عقده مع الأهلي السعودي

علّق الألماني ماتياس يايسله مدرب نادي أهلي جدة، على تجديد عقده مع الفريق السعودي لموسم إضافي بخلاف الموسم المتبقي في عقده ليستمر حتى عام 2027.

وقال يايسله في تصريحات لموقع أهلى جدة عقب إعلان تجديد عقده: "لا أتحمل الانتظار لصناعة المزيد من الذكريات سويًا، وأنا سعيد جداً بتجديد عقدي مع الأهلي، وشكراً لكم جميعاً على دعمكم".

وواصل: “فخور بانتمائي لهذا الكيان العظيم، وأتوجه بالشكر للإدارة والجماهير على ثقتهم ودعمهم المستمر. ما تحقق حتى الآن ليس إلا خطوة أولى، وما زلنا نعمل معاً بروح الفريق الواحد لنواصل حصد البطولات، وتحقيق نجاحات كبيرة في المستقبل”.

كان يايسله الذي بدأ مهمته التدريبية مع الأهلي السعودي في عام 2023، قد توج بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي بالموسم الماضي.