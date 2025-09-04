قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية على هامش الدورة 164 للجامعة العربية.. توافق عربي ودعم للقضايا الإقليمية | صور
نضال الشافعي: مازلت أشاهد زوجتي في كل مكان .. ونجوت بمعجزة بعد انفجار القولون
شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027

الألماني ماتياس يايسله
الألماني ماتياس يايسله
إسلام مقلد

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الخميس، تجديد عقد مدربه الألماني ماتياس يايسله ليستمر في قيادة الفريق حتى عام 2027، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي حتى 2028، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققها منذ توليه المسؤولية في 2023.

فيديو خاص ورسالة للجماهير

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إنستجرام" مقطع فيديو خاص للمدرب الألماني، مرفقًا بتعليق: "آسيا سطرت مجده، والجمهور ردد اسمه، ماتياس الأهلي يجدد عقده"، في إشارة إلى الإنجازات التي حققها الفريق تحت قيادته خلال الفترة الماضية.

إنجازات بارزة منذ توليه المهمة

قاد يايسله الأهلي الجداوي لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، إضافة إلى الفوز بكأس السوبر السعودي للمرة الثانية، لترتفع أسهمه بين الجماهير والإدارة كمدرب وضع بصمته سريعًا.

وخاض الألماني مع الفريق 89 مباراة، حقق خلالها 57 انتصارًا، وتعادل في 13 مباراة، بينما تلقى 19 هزيمة فقط، ما يعكس استقرارًا فنيًا واضحًا.

إلغاء العقد القديم وتجديد الثقة

وبحسب تقارير صحفية سعودية، فقد تم فسخ العقد القديم الذي كان من المفترض أن ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، وتم الاتفاق على عقد جديد يمتد حتى 2027، في خطوة تؤكد ثقة الإدارة في مشروع يايسله ورغبتها في استمراره على المدى الطويل.

رسالة للمستقبل

يأتي تجديد عقد يايسله ليعكس تطلعات الأهلي في الحفاظ على استقراره الفني، خاصة بعد عودته بقوة إلى المنافسة على الألقاب محليًا وقاريًا، إذ تأمل الجماهير أن يقود المدرب الألماني الفريق إلى المزيد من البطولات في السنوات المقبلة، ليواصل كتابة التاريخ مع "الراقي".

