تونس تكتسح ليبيريا بثلاثية نظيفة في تصفيات المونديال

حقق المنتخب التونسي فوزًا مهمًا على نظيره الليبيري بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبهذا الانتصار، عزز نسور قرطاج حظوظهم في التأهل لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك، وواصلوا عروضهم القوية في مشوار التصفيات.

أهداف المباراة



لم ينتظر المنتخب التونسي كثيرًا ليفرض سيطرته، حيث افتتح حازم المستوري التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة، بعد جملة هجومية منظمة أربكت دفاع ليبيريا.

وفي الشوط الثاني، أضاف فرجاني ساسي الهدف الثاني في الدقيقة 66 بتسديدة قوية استقرت في الشباك، ليؤكد تفوق نسور قرطاج.

واختتم التألق التونسي اللاعب إلياس سعد الذي وقع على الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحسم اللقاء بثلاثية نظيفة.

تشكيلة المنتخب التونسي أمام ليبيريا

دخل المدير الفني للمنتخب التونسي اللقاء بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: يان فاليري – منتصر الطالبي – ديلان برون – مرتضى بن وناس

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – فرجاني ساسي – حنبعل المجبري

خط الهجوم: عمر العيوني – إلياس العاشوري – هشام مستوري

يقع منتخب تونس في مجموعة تضم كلًا من: ليبيريا، ناميبيا، غينيا الاستوائية، مالاوي، ساوتومي وبرينسيب.

ويطمح نسور قرطاج إلى تصدر هذه المجموعة لضمان بطاقة العبور المباشرة إلى المونديال، خاصة بعد جمع نقاط مهمة من المباريات السابقة، وهو ما يجعل مواجهة الجولات القادمة أكثر حسمًا.







