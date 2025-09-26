قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل
التحويلات المرورية بعد غلق شارع 26 يوليو
جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا
وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو
أعلى سعر دولار اليوم 26-92-2025
المحامين تعلن بدء تجديد الكارنيهات والبطاقات العلاجية لعام 2026 في هذا الموعد
أقل سعر دولار اليوم 26-9-2025
رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية
مليون مكالمة في الساعة.. فضيحة تجسس تدفع مايكروسوفت لقطع خدماتها عن الجيش الإسرائيلي
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

النوم بين الضرورة والخطر.. الساعات المناسبة لكل مرحلة عمرية

النوم
النوم
أحمد العيسوي

النوم ليس مجرد استراحة مؤقتة من مشاغل الحياة اليومية، بل هو حاجة أساسية لا تقل أهمية عن الطعام والماء. فهو عملية حيوية تمنح الجسم والعقل فرصة لإعادة الشحن واستعادة التوازن. غير أن مقدار النوم اللازم يختلف من شخص لآخر تبعًا للعمر والحالة الصحية وحتى المرحلة الحياتية.

كم ساعة نحتاج للنوم؟

تشير الدراسات إلى أن الرضع يحتاجون بين 14 و17 ساعة يوميًا، بينما يحتاج الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة إلى ما بين 10 و13 ساعة. ومع التقدم في العمر، تنخفض هذه الحاجة تدريجيًا؛ فالمراهقون يكتفون بـ8–10 ساعات، والبالغون بـ7–9 ساعات، أما كبار السن (65 عامًا فأكثر) فيكفيهم نحو 7–8 ساعات.
النساء الحوامل، خصوصًا في الأشهر الأولى، يحتجن غالبًا إلى ساعات إضافية لدعم التغيرات الجسدية والهرمونية.

الكمية وحدها لا تكفي

لا يكفي حساب الساعات فقط لمعرفة جودة النوم، إذ إن الشعور بالنعاس أثناء النهار حتى في الأنشطة الهادئة مثل مشاهدة التلفاز أو القيادة، يعد مؤشرًا على "ديون النوم". هذا المصطلح يصف العجز المتراكم من قلة النوم، والذي يطالب الجسم بتعويضه لاحقًا، مما يؤثر على التركيز وصحة الدماغ.

مراحل النوم.. من الإصلاح إلى الأحلام

النوم ينقسم إلى مراحل أساسية، أبرزها:

النوم العميق: حيث يقوم الجسم بإصلاح الأنسجة، وتعزيز النمو، وتقوية المناعة.

مرحلة حركة العين السريعة (REM): تبدأ بعد نحو 90 دقيقة من النوم، وخلالها تنشط الدماغ وتحدث الأحلام. هذه المرحلة ضرورية لترسيخ المعلومات في الذاكرة ودعم عملية التعلم.

علامات قلة النوم

الحرمان من النوم لا يظهر فقط على هيئة تعب، بل قد يتجلى في الاعتماد المستمر على المنبه، صعوبة الاستيقاظ، ضعف التركيز والنسيان، إضافة إلى التقلبات المزاجية. ومع استمرار قلة النوم، تزداد المخاطر لتشمل: ضعف الذاكرة، الاكتئاب، انخفاض المناعة، زيادة الوزن، وارتفاع احتمالات الإصابة بالسكري وأمراض القلب. كما يمكن أن تظهر آثار خارجية مثل التجاعيد والهالات السوداء.

مخاطر تمتد إلى الطرقات

تُظهر الدراسات أن النعاس أثناء القيادة لا يقل خطورة عن القيادة تحت تأثير الكحول، إذ يُسجل سنويًا مئات الآلاف من الحوادث بسبب غفوة السائقين. النعاس الشديد قد يكون آخر إنذار قبل الدخول في نوم مفاجئ على الطريق.

كيف نحصل على نوم صحي؟

لتحقيق نوم أفضل، ينصح الخبراء بالالتزام بروتين ثابت لمواعيد النوم والاستيقاظ، وتجهيز غرفة نوم هادئة ومظلمة وخالية من الشاشات الإلكترونية. كما يُستحسن تجنب الكافيين والوجبات الثقيلة قبل النوم، وممارسة الرياضة في وقت أبكر لا يقل عن خمس ساعات قبل النوم. وإذا دعت الحاجة، يمكن أخذ قيلولة قصيرة لا تتجاوز 30 دقيقة.

 

النوم ليس ترفًا يمكن الاستغناء عنه، بل أساس لصحة الجسد والعقل. تجاهل الحاجة للنوم أو التقليل من أهميته قد يؤدي إلى آثار خطيرة تتجاوز التعب لتصل إلى أمراض مزمنة وحوادث قاتلة. لذا، فإن الاهتمام بجودة النوم واللجوء إلى الطبيب عند استمرار الاضطرابات، يمثلان خطوة ضرورية لحياة أكثر توازنًا وصحة.

الأطفال العمر النوم الإنسان الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

ترشيحاتنا

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب..صعود المعدن الأصفر في ختام تعاملات اليوم 25-9-2025

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

ممقرر بالحوار الوطني : السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار مكمل ومطور لرؤية مصر 2030

المكملات الغذائية

كسبر: المكملات الغذائية المصرية اقتحمت السوقين العربي والأفريقي

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد