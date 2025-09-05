استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير.. تمثال مهيب يخطف الأنظار.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لتمثال رائع امام بوابة مصر الإسكندرية الصحراوي، في إطار الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير.

ووصف رواد السوشيال ميديا التمثال بأنه عمل فنى مذهل بارتفاع 27 مترا ويجسد الفن المصرى القديم والفن الحديث.



وأفادوا بأن التمثال فى المراحل النهائية وتحت رعاية مجلس الوزراء ومحافظة الجيزة، تنفيذ الدكتور ضياء عوض- أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة.



المتحف المصري الكبير

وفي خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، حصل المتحف المصري الكبير، على اعتماد رسمي لتقرير شامل حول الغازات الدفيئة، وذلك بعد المصادقة عليه من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبالتعاون مع المجلس الوطني للاعتماد (EGAC).

فيما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان رسمي، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديد يوم 1 نوفمبر 2025 موعدًا رسميًّا لـ افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد مدة تشغيل تجريبي بدأت في أكتوبر 2024.