قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير.. تمثال مهيب يخطف الأنظار.. صور

صورة التمثال المتداولة
صورة التمثال المتداولة
محمد الاسكندرانى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لتمثال رائع امام بوابة مصر الإسكندرية الصحراوي، في إطار الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

ووصف رواد السوشيال ميديا التمثال بأنه عمل فنى مذهل بارتفاع 27 مترا ويجسد الفن المصرى القديم والفن الحديث.


وأفادوا بأن التمثال فى المراحل النهائية وتحت رعاية مجلس الوزراء ومحافظة الجيزة، تنفيذ الدكتور ضياء عوض- أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة.


المتحف المصري الكبير 

وفي خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، حصل المتحف المصري الكبير، على اعتماد رسمي لتقرير شامل حول الغازات الدفيئة، وذلك بعد المصادقة عليه من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبالتعاون مع المجلس الوطني للاعتماد (EGAC).

فيما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان رسمي، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديد يوم 1 نوفمبر 2025 موعدًا رسميًّا لـ افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد مدة تشغيل تجريبي بدأت في أكتوبر 2024.

المتحف المصري الكبير تمثال المتحف المصري الكبير مصر افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

Premiere

أدوبي تطلق تطبيق Premiere لمستخدمي آيفون مجانا

إنستجرام

إنستجرام يطلق تطبيقه الرسمي لأجهزة الآيباد

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

بالصور

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

مي كساب
مي كساب
مي كساب

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد