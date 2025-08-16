موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير هو محور اهتمام كثير من المواطنين مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير منذ إعلان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديد الموعد الرسمي لافتتاح المتحف المصري، لذا باتت معدلات البحث مرتفعة عن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين والأجانب.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في بيان رسمي، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديد يوم 1 نوفمبر 2025 موعدًا رسميًّا لـ افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد مدة تشغيل تجريبي بدأت في أكتوبر 2024.

أسعار تذاكر المتحف الكبير للمصريين والأجانب

تبلغ أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين 200 جنيه.

يسجل سعرها الطلاب والأطفال وكبار السن «المصريين» نحو 100 جنيه.

أما عن سعرها للعرب والأجانب فتبلغ قيمة التذكرة الواحدة نحو «25 دولارًا» أي ما يعادل 1200 جنيه.

أما عن الطلاب والأطفال «العرب والأجانب» فتصل سعر تذكرتهم إلى 600 جنيه.

طريقة حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025

يمكن للراغبين في زيارة المتحف المصري الكبير2025 حجز التذاكر من خلال الدخول إلى الرابط المخصّص على الموقع الرسمي للمتحف، وتحديد التاريخ والمعلومات الأساسية.

المتحف المصري الكبير

يعد المتحف المصري الكبير أحد أبرز المشاريع الثقافية في المنطقة، ويضم مجموعة كبيرة من القطع الأثرية التي تمثّل مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، ويهدف إلى أن يكون مركزًا عالميًا للبحث والتعليم والعرض المتحفي، بما يعكس الدور الحضاري المتجدد لمصر في الساحة الثقافية العالمية.