قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجار قوي يهز حي المزة بدمشق قرب فندق "جولدن" دون إصابات
أوشايا أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري
مظاهرات وإضرابات شاملة في إسرائيل غدًا للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب
لمسها بطريقة غير لائقة.. فتاة تحكي قصة صادمة في أتوبيس بوسط البلد | خاص
حزن شديد.. وصول أسرة مدير التصوير تيمور تيمور لمستشفى رأس الحكمة
ابتكار أول لسان اصطناعي يحاكي التذوق البشري والحديث.. ما القصة؟
أول تعليق من يحيى عطية الله بعد العودة إلى سوتشي الروسي
تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا
من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
قبل تطبيق القانون.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
جدول ترتيب الدوري الممتاز| المصري يتصدر المسابقة بعد الجولة الثانية.. والأهلي والزمالك يطاردانه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب
عبد الفتاح تركي

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير هو محور اهتمام كثير من المواطنين مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير منذ إعلان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديد الموعد الرسمي لافتتاح المتحف المصري، لذا باتت معدلات البحث مرتفعة عن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين والأجانب.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في بيان رسمي، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديد يوم 1 نوفمبر 2025 موعدًا رسميًّا لـ افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد مدة تشغيل تجريبي بدأت في أكتوبر 2024.

واقرأ أيضًا:

المتحف المصري الكبير

أسعار تذاكر المتحف الكبير للمصريين والأجانب

تبلغ أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين 200 جنيه.

يسجل سعرها الطلاب والأطفال وكبار السن «المصريين» نحو 100 جنيه.

أما عن سعرها للعرب والأجانب فتبلغ قيمة التذكرة الواحدة نحو «25 دولارًا» أي ما يعادل 1200 جنيه.

أما عن الطلاب والأطفال «العرب والأجانب» فتصل سعر تذكرتهم إلى 600 جنيه.

عرض فنى تراثي في المتحف المصري الكبير

طريقة حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025

يمكن للراغبين في زيارة المتحف المصري الكبير2025 حجز التذاكر من خلال الدخول إلى الرابط المخصّص على الموقع الرسمي للمتحف، وتحديد التاريخ والمعلومات الأساسية.

المتحف المصري الكبير

يعد المتحف المصري الكبير أحد أبرز المشاريع الثقافية في المنطقة، ويضم مجموعة كبيرة من القطع الأثرية التي تمثّل مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، ويهدف إلى أن يكون مركزًا عالميًا للبحث والتعليم والعرض المتحفي، بما يعكس الدور الحضاري المتجدد لمصر في الساحة الثقافية العالمية.

المتحف المصري الكبير موعد افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر المتحف الكبير للمصريين والأجانب أسعار تذاكر المتحف الكبير طريقة حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار النوم .. 10 أدعية نبوية حصن بها نفسك ولا تتركها ليلا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: التوكل على الله عمل قلبي لا يراه الناس

التصوير الفوتوغرافي

ما حكم العمل في التصوير الفوتوغرافي؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

مانيوال
مانيوال
مانيوال

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟ .. فوائد مذهلة ستفاجئك

فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام
فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام
فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد