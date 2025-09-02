وزير السياحة يكشف آخر استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، آخر استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال شريف فتحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "نحن في مرحلة إرسال الدعوات لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير".



وأضاف: "نقوم بافتتاح صرح ثقافي أثري عالمي مبني على 490 ألف متر مربع، وهو أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة بعينها".

وتابع: “لدينا متحف مراكب في المتحف المصري الكبير لا يوجد في أي مكان في العالم”.

واستطرد: "المتحف المصري الكبير بالنسبة للرئيس السيسي حاجة كبيرة أوي“.

وقال: ”نأمل أن يكون افتتاح المتحف المصري الكبير يليق بالدولة المصرية".

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن السياحة في مصر بها تحركات كثيرة، والسائحين يتحركون في مختلف محافظات الجمهورية مثل البحر الأحمر وسيوة "إحنا دولة سياحية بامتياز، وبنعمل سياحة مش موجودة في المنطقة".

وأضاف شريف فتحي: "لدينا مكونات صناعة السياحة بشكل كامل، ونعمل على تطوير المنتجات السياحية لإقناع السائحين بها".

وأكمل شريف فتحي: "نحن بحاجة إلى زيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين طوال العام".

ولفت شريف فتحي إلى أننا: "نستهدف توفير الأمن والسلامة والنظافة الكاملة للسائحين، ونستهدف تواجد معايير جودة متميزة".