لو بتحب تاكلها في المولد.. اكتشف فوائد الفولية أغربها ضبط السكر
ستدفعون الثمن من جنودكم وأسراكم.. كتائب القسام تحذر إسرائيل من توسيع العمليات في غزة
التحفظ على أموال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 100مليون جنيه
محمد عبود: إسرائيل تدعي أن مفاعل ديمونا ليس نوويا بل مصنعا للنسيج
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
توك شو

وزير السياحة يكشف آخر استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، آخر استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال شريف فتحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "نحن في مرحلة إرسال الدعوات لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير".


وأضاف: "نقوم بافتتاح صرح ثقافي أثري عالمي مبني على 490 ألف متر مربع، وهو أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة بعينها".

لدينا متحف مراكب في المتحف المصري

وتابع: “لدينا متحف مراكب في المتحف المصري الكبير لا يوجد في أي مكان في العالم”.

واستطرد: "المتحف المصري الكبير بالنسبة للرئيس السيسي حاجة كبيرة أوي“.

وقال: ”نأمل أن يكون افتتاح المتحف المصري الكبير يليق بالدولة المصرية".

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن السياحة في مصر بها تحركات كثيرة، والسائحين يتحركون في مختلف محافظات الجمهورية مثل البحر الأحمر وسيوة "إحنا دولة سياحية بامتياز، وبنعمل سياحة مش موجودة في المنطقة".

وأضاف شريف فتحي: "لدينا مكونات صناعة السياحة بشكل كامل، ونعمل على تطوير المنتجات السياحية لإقناع السائحين بها".

وأكمل شريف فتحي: "نحن بحاجة إلى زيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين طوال العام".

ولفت شريف فتحي إلى أننا: "نستهدف توفير الأمن والسلامة والنظافة الكاملة للسائحين، ونستهدف تواجد معايير جودة متميزة".

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

أرشيفية

كتائب القسام تعلن بدء سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على "عربات جدعون 2"

أرشيفية

بعد إجراءات صارمة.. استقالة مفاجئة لمحافظ البنك المركزي الإثيوبي

أرشيفية

زراعة الأعضاء وإطالة عمر الإنسان.. ميكروفون يلتقط محادثة مثيرة بين بوتين وشي| تفاصيل

بالصور

لو بتحب تاكلها في المولد.. اكتشف فوائد الفولية أغربها ضبط السكر

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

