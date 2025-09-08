قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»
لبنى عبد العزيز: الذكاء الاصطناعي خطر يُهدّد هوية الإنسان
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا
وفاة الفنان مصطفي الخضري عن عمر يناهز الـ92 عامًا
قرار مش سهل| أسما شريف منير تكشف عن رسالة «شات جي بي تي» لها بشأن ارتدائها الحجاب
تعرف على أوجه تكريم الله للإنسان.. 7 مظاهر مذكورة في القرآن
لن تصدق.. لهذه الأسباب تشعر بالخدر أثناء النوم
مراسم مشددة تكشف هواجس بيونج يانج| كيف يحمي الرئيس الكوري أسراره حتى من الحلفاء؟.. طقوس غامضة
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
عبد الحليم قنديل: تهجير الفلسطينيين فكرة أمريكية وليست إسرائيلية
لبنى عبدالعزيز تكشف تفاصيل أول لقاء مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
ترك إرثًا فنيًا.. «المهن التمثيلية» تنعى الفنان مصطفى الخضري وتعلن موعد ومكان العزاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مراسم مشددة تكشف هواجس بيونج يانج| كيف يحمي الرئيس الكوري أسراره حتى من الحلفاء؟.. طقوس غامضة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في مشهد يكشف عن جانب خفي من البروتوكولات الأمنية الكورية الشمالية، رُصد فريق من موظفي الزعيم كيم جونغ أون وهو يمسح بعناية كل ما لامسه خلال لقائه منذ أيام بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين. هذه الخطوة، التي التقطتها عدسات الصحافة، لم تمر مرور الكرام، بل أثارت تساؤلات واسعة حول مدى تشدد بيونغ يانغ في حماية أسرار قائدها، حتى أمام أقرب الحلفاء.

تنظيف آثار الوجود

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أظهر مقطع فيديو نشره مراسل الكرملين ألكسندر يوناشيف على تطبيق "تلغرام" اثنين من موظفي كيم وهما ينظفان بدقة الغرفة التي احتضنت اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين. مسحا ظهر المقعد والمسندين، ونظفا طاولة القهوة، بل أزالا الكأس التي شرب منها الزعيم الكوري الشمالي. المراسل علق قائلاً: "بعد انتهاء المناقشات، أزال الموظفان كل آثار وجود كيم بعناية".

بين الصداقة والحيطة

ورغم أن الاجتماع بين كيم وبوتين عكس دفئاً سياسياً وصور وداع مليئة بالمجاملات، إلا أن هذه الإجراءات تعكس هاجساً دائماً لدى بيونغ يانغ: الخوف من التجسس عبر أي أثر قد يكشف عن الحالة الصحية للزعيم. المحللون اعتبروا أن ما جرى ليس مجرد حرص بروتوكولي بل استراتيجية مدروسة لمنع أجهزة استخبارات أجنبية، حتى تلك التابعة لدول صديقة، من جمع أي أدلة بيولوجية.

المرحاض الخاص.. بروتوكول قديم

وليس تنظيف الغرف سوى جزء من سلسلة احتياطات مألوفة مع كيم. فبحسب صحيفة "نيكي" اليابانية، اصطحب زعيم كوريا الشمالية معه مرحاضه الخاص على متن القطار الأخضر المميز الذي أقله إلى بكين، وذلك لإخفاء أي دلائل صحية يمكن أن تُستنتج من مخلفاته. 

مايكل مادن، الخبير في شؤون كوريا الشمالية بمركز ستيمسون، أوضح أن هذه الممارسات تعود إلى عهد والده كيم جونغ إيل، وتشمل جمع أعقاب السجائر والنفايات في أكياس خاصة لمنع وقوعها في أيدي أجهزة المخابرات الأجنبية.

مشاهد سابقة للحرص

الاحتياطات الأمنية لم تقتصر على لقاء بوتين. ففي عام 2019، بعد قمة كيم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي، شوهد حراسه وهم يغلقون الطابق الذي أقام فيه لساعات، حيث أشرفوا على تنظيف غرفته بشكل كامل وأخرجوا أغراضاً بينها حشية السرير، في تكرار واضح لنفس النهج.

 

وبينما تسعى كوريا الشمالية لإظهار زعيمها كقائد قوي ومحصن من أي تهديدات، تكشف هذه التفاصيل الصغيرة عن هواجس عميقة وخشية دائمة من محاولات اختراق قد تستهدف أضعف النقاط ..صحة القائد. وربما تكون هذه التدابير الاستثنائية انعكاساً لطبيعة النظام ذاته، الذي يضع أمن الزعيم في صدارة أولوياته، مهما بلغت تكلفة الحرص والمبالغة في الإجراءات.

بوتين كوريا الشمالية كيم جونغ أون الكرملين ترامب

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

خسوف القمر

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

مدبولى

مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية

القس فيلوباتير نصر

«الاستعداد للأبدية» في عظة الأحد على قناة ON للقس فيلوباتير نصر

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها.. افتتاح جلسات لجنة العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية بموسكو

اليوم العالمي للهواء النظيف

تحت شعار السباق من أجل الهواء.. مصر تحتفل باليوم العالمي للهواء النظيف بمحمية وادي دجلة

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

