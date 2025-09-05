قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
محمود نوفل

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد
في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.

وجددت مصر عبر بيان الخارجية  تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، مشددة على أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي.

وناشدت الخارجية المصرية، المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.

وبحسب البيان الصادر عن الخارجية : تعيد مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب اسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام ٢٠٠٥.

وأكدت مصر على مسئولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية.

كما طالبت  بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، مؤكدة رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه.

وشددت على أن تجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً كونه متسقاً مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.

مصر وزارة الخارجية نتنياهو غزة تهجير الفلسطينين معبر رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

ترامب

محكمة أمريكية تؤيد قرارا يمنع إدارة ترامب من خفض المساعدات الخارجية

جانب من المداهمة على مصنع

أول تعليق من كوريا الجنوبية على إعتقال مواطنيها في أمريكا

سفارة الاحتلال - أرشيفي

بلجيكا ..إعتقال مشتبه به خارج سفارة الاحتلال بحوزته زجاجة مولوتوف

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد