عبر المسرح المتنقل.. قصور الثقافة تنظم قوافل لنشر الفنون وتعزيز الوعي بقرى العامرية

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، الثلاثاء المقبل 9 سبتمبر، قافلة ثقافية وعروضا متنوعة بالمسرح المتنقل، بقرى منطقة العامرية غرب الإسكندرية، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة لنشر الوعي وإتاحة الخدمات الثقافية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا.

تبدأ القافلة أولى أنشطتها بقرية "أبو بکر الصديق"، في الخامسة مساء، وتنفذ على مدار ثلاثة أيام، وتتضمن عددا من الورش الفنية والحرفية، منها: تعليم فن الريزن، تصميم مشغولات يدوية بالخرز، الكروشيه، تشكيلات بالطين الأسواني، تصميم عرائس بقماش الجوخ، فن الأوريجامي، بالإضافة إلى ورش تعليم الرسم، الحرق على الجلد، والطرق على القصدير.

كما تشمل القافلة ورشا أدبية، فقرات اكتشاف مواهب، وعروض مسرح عرائس للأطفال وعروض فنية، تبدأ في الثامنة مساء، حيث تقدم فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية باقة من الأغاني الطربية في اليوم الأول، بينما يشهد اليوم الثاني عرضا لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية، ويختتم اليوم الثالث، بفقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور السكندري تقدمها فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية.



وتنتقل القافلة لقرية "البصرة" في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر، متضمنة نفس الورش الحرفية والفنية، بجانب فقرات اكتشاف المواهب وعروض مسرح العرائس والعروض الفنية.

تنفذ فعاليات القافلة الثقافية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني، ومن خلال قصر ثقافة برج العرب، وتأتي استمرارا لجهود هيئة قصور الثقافة في ترسيخ قيم الإبداع وإتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب، من خلال تقديم فعاليات متنوعة تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتثري الحياة الثقافية والفنية في القرى والمناطق النائية.