من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
أخبار العالم

استقالة نائبة رئيس الوزراء البريطانية بعد إضافات ضريبية غير مسدّدة

القسم الخارجي

قدّمت نائبة رئيس الوزراء البريطانية، آنجيلا راينر (45 عامًا)، استقالتها اليوم الجمعة من منصبيها الوزاري ونائب زعامة حزب العمال، بعد اعترافها بعدم سداد ضريبة العقار على منزلها الجديد. وجاء في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر: "أُقرّ بأسفي الشديد لقراري بعدم طلب مشورة ضريبية متخصصّة إضافية، وأتحمّل المسؤولية كاملة عن هذا الخطأ".

وتأتي هذه الخطوة في خضمّ تصعيد الأزمة التي تسبّبت بها اتهامات بمحاولة تفادي دفع القيمة الضريبية كاملة، وهو ما لقي حينها دعمًا من ستارمر، الذي أكّد حينها تضامنه معها. لكنها اليوم ترى أن “النتائج وتأثيرها على عائلتها” تستدعي الاستقالة، كما عبّرت في رسالتها عن اعتذارها الصادق لهذه الخطوة التي أثّرت على صورتها السياسية.

ومن جهته، عبّر رئيس الوزراء كير ستارمر عن شعوره بالحزن للإقالة بهذه الطريقة، مؤكدًا تقديره للقرار الذي اتخذته، “لأنه يراعي التضارب بين مسؤولياتها الشخصية والالتزامات العامة، ويُظهر نضجًا في تحمل المسؤولية”.

وفقًا لوكالة رويترز، تُعدّ راينر واحدًا من وزراء بارزين في حكومة ستارمر، وهي المنصب الأعلى الذي شُغِلَ بين أولئك الذين خرجوا من طاقمه حتى الآن. ويُعدّ هذا الحدث أكثر أزمة سياسية أثّرت على رئاسة الوزراء منذ توليه مهامه، بحسب التحليل الصحفي في الوكالة.

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

