استقالة نائبة رئيس الوزراء البريطانية بعد إضافات ضريبية غير مسدّدة

قدّمت نائبة رئيس الوزراء البريطانية، آنجيلا راينر (45 عامًا)، استقالتها اليوم الجمعة من منصبيها الوزاري ونائب زعامة حزب العمال، بعد اعترافها بعدم سداد ضريبة العقار على منزلها الجديد. وجاء في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر: "أُقرّ بأسفي الشديد لقراري بعدم طلب مشورة ضريبية متخصصّة إضافية، وأتحمّل المسؤولية كاملة عن هذا الخطأ".

وتأتي هذه الخطوة في خضمّ تصعيد الأزمة التي تسبّبت بها اتهامات بمحاولة تفادي دفع القيمة الضريبية كاملة، وهو ما لقي حينها دعمًا من ستارمر، الذي أكّد حينها تضامنه معها. لكنها اليوم ترى أن “النتائج وتأثيرها على عائلتها” تستدعي الاستقالة، كما عبّرت في رسالتها عن اعتذارها الصادق لهذه الخطوة التي أثّرت على صورتها السياسية.

ومن جهته، عبّر رئيس الوزراء كير ستارمر عن شعوره بالحزن للإقالة بهذه الطريقة، مؤكدًا تقديره للقرار الذي اتخذته، “لأنه يراعي التضارب بين مسؤولياتها الشخصية والالتزامات العامة، ويُظهر نضجًا في تحمل المسؤولية”.

وفقًا لوكالة رويترز، تُعدّ راينر واحدًا من وزراء بارزين في حكومة ستارمر، وهي المنصب الأعلى الذي شُغِلَ بين أولئك الذين خرجوا من طاقمه حتى الآن. ويُعدّ هذا الحدث أكثر أزمة سياسية أثّرت على رئاسة الوزراء منذ توليه مهامه، بحسب التحليل الصحفي في الوكالة.