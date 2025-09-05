الصحة: أطفال الولادة القيصرية يتعرضون لمشاكل في التنفس واحتمالية تعرض الأم لجلطة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن القاعدة الأساسية من المفترض أن تكون الولادة الطبيعية هي الأصل، والولادة القيصرية على خلاف الأصل.

معدل الإصابة بالجلطات

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد أن هناك نزيف أثناء الولادة القيصرية على خلاف الطبيعية، وأن معدل الإصابة بالجلطات معرض له السيدات أثناء الولادة القيصرية.

وأشار إلى أنه من بين كل 100 سيدة يوجد 72 سيدة تلد قيصريا، وأن معدل دخول الحضانة في الولادة القيصرية يزيد عن معدل التعرض لذلك في الولادة الطبيعية.

وشدد على أن الأطفال المولودين قيصريا يتعرضون لمشاكل في التنفس بعد 39 أسبوعا، والولادة القيصرية تؤدي إلى تأخر الرضاعة الطبيعية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الولادة القيصرية تعد ولادة على خلاف الأصل، موضحًا أن المعدل الطبيعي هو أن تتم 15 حالة قيصرية فقط من بين كل 100 ولادة، بينما يجب أن تكون النسبة الأكبر ولادة طبيعية.

وأشار إلى أن الولادة القيصرية تحمل العديد من الأضرار الصحية للأم، مثل عدوى الشق الجراحي، التهابات بطانة الرحم، والنزيف خلال الولادة، فضلًا عن زيادة احتمالية إصابة الساقين والحوض بجلطات نتيجة التدخل الجراحي، إلى جانب احتمالية التصاق المشيمة في الحمل المستقبلي.