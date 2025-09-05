الفيفا يختار أسطورة إفريقيا لرئاسة لجنة صوت اللاعبين لمكافحة العنصرية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، عن لجنة مكونة من 16 عضوا؛ لمواجهة العنصرية في الرياضة، يقودها الفائز السابق بالكرة الذهبية “جورج وياه”، إلى جانب عظماء مثل ديدييه دروجبا، والبطل الأولمبي البرازيلي فورميجا.

وتضم المجموعة المتنوعة، لاعبين من الرجال والنساء من 14 دولة، وستكون وظيفتها تقديم المشورة بشأن استراتيجيات مكافحة العنصرية، وتشارك في البرامج التعليمية، وتسهم في الإصلاحات في كرة القدم.

وقال رئيس الاتحاد الدولي “جياني إنفانتينو”، في بيان: "إن هؤلاء الأعضاء الستة عشر سيدعمون التعليم على جميع مستويات اللعبة، ويروجون لأفكار جديدة من أجل التغيير الدائم".

وتابع: "وسوف يواصلون الضغط؛ من أجل إحداث تحول في ثقافة كرة القدم، والتأكد من أن التدابير الرامية إلى مكافحة العنصرية لا يتم الحديث عنها فقط، بل يتم تنفيذها على أرض الملعب وخارجه".

وأضاف: "لنكن واضحين في هذا الشأن: العنصرية والتمييز ليسا مجرد خطأ، بل هما جريمتان، يجب المعاقبة في جميع حوادث العنصرية، سواء في الملاعب أو عبر الإنترنت، معاقبةً كاملةً، سواءً في عالم كرة القدم أو في المجتمع ككل".

وعندما تعرض أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، لإساءة عنصرية في اليوم الافتتاحي لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز في ليفربول الشهر الماضي؛ قال إنفانتينو: إن لجنة صوت اللاعبين ستتواصل مع الدولي الغاني.

وقال “وياه”، اللاعب الإفريقي الوحيد الحائز على جائزة الكرة الذهبية والرئيس السابق لليبيريا: "كرة القدم تجلب الوحدة والتنمية، كما أنها تعزز الإنسانية، سأبذل قصارى جهدي دائمًا، كما فعلتُ في الماضي وما زلتُ أفعل، للترويج لهذه الرياضة، لأن كرة القدم هي الحياة، ويشرفني أن أتولى هذا الدور".

وفي مؤتمر الفيفا، العام الماضي، حدَّثَ الاتحاد الدولي لكرة القدم، قانونه التأديبي، ليشمل غرامات متزايدة على الإساءة العنصرية ضد اللاعبين أو حكام المباريات أو موظفي الفريق، وجرى تحديد الحد الأقصى الآن عند 5 ملايين فرنك سويسري.

كما تم اعتماد إجراء مكون من 3 خطوات؛ لمكافحة التمييز، والذي يتضمن قيام الحكم بطلب إعلان عام للدعوة إلى وقف مثل هذا السلوك، وتعليق المباراة حتى تتوقف، وفي بعض السيناريوهات، إلغاء المباراة تمامًا.

تشكيلة لجنة اختيار اللاعبين:

جورج وياه (ليبيريا)، إيمانويل أديبايور (توجو)، ميرسي أكيدي (نيجيريا)، إيفان كوردوبا (كولومبيا)، ديدييه دروجبا (ساحل العاج)، خليلو فاديجا (السنغال)، فورميجا (البرازيل)، جيسيكا هوارا (فرنسا)، مايا جاكمان (نيوزيلندا)، صن جيهاي (الصين)، بليز ماتويدي (فرنسا)، آيا مياما (اليابان)، لوتا شيلين (السويد)، بريانا سكوري (الولايات المتحدة)، ميكائيل سيلفستري (فرنسا) وخوان بابلو سورين (الأرجنتين).