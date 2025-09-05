قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تعلن السيطرة على 40% من مدينة غزة وتعتزم توسيع العمليات
كيف تتوب إلى الله؟.. هذا الذكر يخلصك من أشد الذنوب بلا رجعة
أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات عائلية في مصر.. اركب سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
الفيفا يختار أسطورة إفريقيا لرئاسة لجنة صوت اللاعبين لمكافحة العنصرية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، عن لجنة مكونة من 16 عضوا؛ لمواجهة العنصرية في الرياضة، يقودها الفائز السابق بالكرة الذهبية “جورج وياه”، إلى جانب عظماء مثل ديدييه دروجبا، والبطل الأولمبي البرازيلي فورميجا.

وتضم المجموعة المتنوعة، لاعبين من الرجال والنساء من 14 دولة، وستكون وظيفتها تقديم المشورة بشأن استراتيجيات مكافحة العنصرية، وتشارك في البرامج التعليمية، وتسهم في الإصلاحات في كرة القدم.

وقال رئيس الاتحاد الدولي “جياني إنفانتينو”، في بيان: "إن هؤلاء الأعضاء الستة عشر سيدعمون التعليم على جميع مستويات اللعبة، ويروجون لأفكار جديدة من أجل التغيير الدائم".

وتابع: "وسوف يواصلون الضغط؛ من أجل إحداث تحول في ثقافة كرة القدم، والتأكد من أن التدابير الرامية إلى مكافحة العنصرية لا يتم الحديث عنها فقط، بل يتم تنفيذها على أرض الملعب وخارجه".

وأضاف: "لنكن واضحين في هذا الشأن: العنصرية والتمييز ليسا مجرد خطأ، بل هما جريمتان، يجب المعاقبة في جميع حوادث العنصرية، سواء في الملاعب أو عبر الإنترنت، معاقبةً كاملةً، سواءً في عالم كرة القدم أو في المجتمع ككل".

وعندما تعرض أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، لإساءة عنصرية في اليوم الافتتاحي لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز في ليفربول الشهر الماضي؛ قال إنفانتينو: إن لجنة صوت اللاعبين ستتواصل مع الدولي الغاني.

وقال “وياه”، اللاعب الإفريقي الوحيد الحائز على جائزة الكرة الذهبية والرئيس السابق لليبيريا: "كرة القدم تجلب الوحدة والتنمية، كما أنها تعزز الإنسانية، سأبذل قصارى جهدي دائمًا، كما فعلتُ في الماضي وما زلتُ أفعل، للترويج لهذه الرياضة، لأن كرة القدم هي الحياة، ويشرفني أن أتولى هذا الدور".

وفي مؤتمر الفيفا، العام الماضي، حدَّثَ الاتحاد الدولي لكرة القدم، قانونه التأديبي، ليشمل غرامات متزايدة على الإساءة العنصرية ضد اللاعبين أو حكام المباريات أو موظفي الفريق، وجرى تحديد الحد الأقصى الآن عند 5 ملايين فرنك سويسري.

كما تم اعتماد إجراء مكون من 3 خطوات؛ لمكافحة التمييز، والذي يتضمن قيام الحكم بطلب إعلان عام للدعوة إلى وقف مثل هذا السلوك، وتعليق المباراة حتى تتوقف، وفي بعض السيناريوهات، إلغاء المباراة تمامًا.

تشكيلة لجنة اختيار اللاعبين: 

جورج وياه (ليبيريا)، إيمانويل أديبايور (توجو)، ميرسي أكيدي (نيجيريا)، إيفان كوردوبا (كولومبيا)، ديدييه دروجبا (ساحل العاج)، خليلو فاديجا (السنغال)، فورميجا (البرازيل)، جيسيكا هوارا (فرنسا)، مايا جاكمان (نيوزيلندا)، صن جيهاي (الصين)، بليز ماتويدي (فرنسا)، آيا مياما (اليابان)، لوتا شيلين (السويد)، بريانا سكوري (الولايات المتحدة)، ميكائيل سيلفستري (فرنسا) وخوان بابلو سورين (الأرجنتين).

الاتحاد الدولي فيفا لكرة الذهبية

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

حسام حسن

حسام حسن يرفض خروج لاعبي المنتخب قبل تحية الجماهير في استاد القاهرة

البورصة المصرية

البورصة المصرية تخسر 36.7 مليار جنيه خلال أسبوع.. وتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء "تميز"

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 3.45 مليار دولار بسبب الممارسات المناهضة للمنافسة

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم الجمعة 5-9-2025

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

